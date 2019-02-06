За последние пять лет поступления налога на добычу полезных ископаемых на Южном Урале выросли на полмиллиарда рублей в год и в 2018-м достигли 1,5 миллиарда. Всего же с 2013 года в региональный бюджет поступило более 7 миллиардов. Как пояснили в региональном минимущества, в основном эти цифры обеспечили крупные недропользователи, нарастившие объемы добычи за счет увеличения квот и разработки новых месторождений.

Так, в Пластовском районе традиционно добывают золото, серебро, кварц, мрамор, на них всегда стабильно высокий спрос в РФ и за рубежом. В результате здесь активно скупаются сельхозпаи и земельные наделы. По словам местного фермера Виктора Фомина, интересы агробизнеса на "золотоносных" полях нередко пересекаются с планами недропользователей: конечно, последние готовы предложить за участки более высокую цену, чем фермеры.

Настораживает то, что объемы добычи год от года растут, а количество лицензий сокращается. Если в начале 2014 года в регионе действовало 345 лицензий, из них 130 на право добычи общераспространенных полезных ископаемых, то сегодня их соответственно 245 и 175.

По словам недропользователя Игоря Макбулова, если спрос на золото не падает, то увеличиваются и объемы добычи, и отчисления. Ситуация с песком и щебнем иная: темпы жилищного строительства в регионе снизились - и добыча просела. Отметим, в этой сфере в основном работают компании малого и среднего бизнеса.

- За последние годы цена их продукции не изменилась из-за демпинга крупных игроков. Себестоимость же значительно выросла в связи с увеличением тарифов на электроэнергию, цен на ГСМ и другие ресурсы, - констатирует Макбулов. - А значит, продолжится и сокращение количества оформляемых лицензий.

Впрочем, не все настроены столь пессимистично.

- В сфере индивидуального жилищного строительства, ландшафтного дизайна всегда есть спрос, и мы стараемся его поддерживать, - говорит Сергей Беляев, директор по сбыту компании, занимающейся добычей облицовочного камня.