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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Гектары на квартиры

Депутаты создадут условия для решения проблемы обманутых дольщиков
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 26(7784)
Изменения в региональный закон "Об особенностях регулирования земельных отношений" вынуждены внести депутаты Заксобрания Свердловской области, чтобы решить проблему обманутых дольщиков в городе Арамиль.

Поправки разработали специалисты областного министерства строительства и развития инфраструктуры и Уральского института регионального законодательства. Они узаконивают возмещение выпадающих доходов в виде земельных участков для строительных компаний, готовых предоставить квартиры или денежные компенсации жертвам долгостроев. В правительстве региона уверены, что после запуска нового механизма проблему обманутых дольщиков удастся решить до конца лета 2019 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Всего от недобросовестного застройщика в Арамили пострадали 300 человек. Проект нового пригородного поселка Светлого стартовал в 2014 году масштабно - заложили сразу шесть многоэтажных домов. Но летом 2017 года стройка встала, деньги дольщиков пропали. Более того, выяснилось, что строительство велось без разрешительной документации и должного надзора. В прошлом году властям удалось найти инвестора, согласившегося достроить два дома из шести. Долгожданные квартиры получили 124 человека. Осталось еще 176 дольщиков, которые обратились с жалобой в Генпрокуратуру и готовы были на голодовку.

В областном минстрое признали, что ситуация сложная: уральские застройщики отказывались доводить до ума брошенные долгострои, ведь к ним не были даже подведены сети. Пришлось искать инвесторов, готовых выделить квартиры в уже возведенных домах с учетом суммы, внесенной дольщиком. А так как стоимость квадрата везде разная, решать вопрос предстоит индивидуально с каждой семьей. Одни хотят метры, другие - вернуть деньги.

Ну а бизнес получит от властей земельные участки под новое строительство. Участвовать в проекте на новых условиях уже согласился ряд компаний.

Между тем

В отношении руководителя недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве на 350 миллионов рублей. Процесс должен был начаться в Сысертском суде в середине октября 2018 года, но бизнесмен на заседание не явился и был объявлен в розыск.

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