Необычное волонтерское движение набирает обороты в Первоуральске. Горожане решили защитить колодезные люки от воров. Подростки отправились на улицы с красками и трафаретами, чтобы украсить чугунные запоры и призвать к совести их похитителей.

В январе правоохранители и коммунальщики забили тревогу: в Первоуральске эпидемия краж люков. Только за последние недели воры унесли 12 технологических крышек. Действуют злоумышленники не только во дворах отдаленных районов, но и в центре города - на улице Герцена. Полиции удалось задержать только одного грабителя: в пунктах приема металлолома держат оборону и не сдают поставщиков чугуна.

- Проблема серьезная, связана с безопасностью жителей, особенно детей, которые могут провалиться в открытый колодец, - говорит технический директор теплосетевой компании Аркадий Спевак. - Чтобы избежать беды, мы используем складские запасы люков, а также закупаем их дополнительно. Но без помощи горожан не обойтись.

У добровольных защитников люков методы отпугивания воришек, конечно, весьма нестандартные. Они делают на люках яркие надписи трафаретами. В основном наносят красной краской слово "совесть". Слово, конечно, не электрошок, но пользу в доказательстве преступления может принести. Для сборщиков металлолома окрашенный люк - все равно что меченая купюра. Они прячут ворованный чугун от полиции, разбивая его на осколки. Попробуй докажи, что это крышка. Красная надпись "спалит" воришек. К тому же волонтеры надеются, что слово "совесть" разбудит в злоумышленниках чувство ответственности.

Между тем

Уральцы, к счастью, пока не побили рекорд Кургана по кражам канализационных люков. Только с января по ноябрь 2018-го в столице Зауралья злоумышленники сняли с уличных колодцев 300 чугунных крышек.