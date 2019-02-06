Новости

Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов 19:36
Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах 19:29
Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве 19:09
Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек 18:58
Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех 18:51
В Подмосковье резко снизилось число дачных краж 18:47
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 18:38
Мадридские таксисты завершили забастовку 18:35
Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом 18:30
Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 20:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ворам - крышка

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 27(7785)
Необычное волонтерское движение набирает обороты в Первоуральске. Горожане решили защитить колодезные люки от воров. Подростки отправились на улицы с красками и трафаретами, чтобы украсить чугунные запоры и призвать к совести их похитителей.
Фото: Пресс-служба теплосетевой компании Первоуральска Таким необычным способом активисты надеются в том числе призвать похитителей люков к совести. Фото: Пресс-служба теплосетевой компании Первоуральска
Таким необычным способом активисты надеются в том числе призвать похитителей люков к совести. Фото: Пресс-служба теплосетевой компании Первоуральска

В январе правоохранители и коммунальщики забили тревогу: в Первоуральске эпидемия краж люков. Только за последние недели воры унесли 12 технологических крышек. Действуют злоумышленники не только во дворах отдаленных районов, но и в центре города - на улице Герцена. Полиции удалось задержать только одного грабителя: в пунктах приема металлолома держат оборону и не сдают поставщиков чугуна.

Калининградец украл тонну довоенных рельсов
Волгоградские доярки признались в воровстве скота

- Проблема серьезная, связана с безопасностью жителей, особенно детей, которые могут провалиться в открытый колодец, - говорит технический директор теплосетевой компании Аркадий Спевак. - Чтобы избежать беды, мы используем складские запасы люков, а также закупаем их дополнительно. Но без помощи горожан не обойтись.

У добровольных защитников люков методы отпугивания воришек, конечно, весьма нестандартные. Они делают на люках яркие надписи трафаретами. В основном наносят красной краской слово "совесть". Слово, конечно, не электрошок, но пользу в доказательстве преступления может принести. Для сборщиков металлолома окрашенный люк - все равно что меченая купюра. Они прячут ворованный чугун от полиции, разбивая его на осколки. Попробуй докажи, что это крышка. Красная надпись "спалит" воришек. К тому же волонтеры надеются, что слово "совесть" разбудит в злоумышленниках чувство ответственности.

Между тем

Уральцы, к счастью, пока не побили рекорд Кургана по кражам канализационных люков. Только с января по ноябрь 2018-го в столице Зауралья злоумышленники сняли с уличных колодцев 300 чугунных крышек.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"