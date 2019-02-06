В УрФО 1 февраля подписано окружное соглашение о социальном партнерстве между властью, профсоюзами и работодателями. В церемонии приняли участие лидеры федеральных организаций - председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

- Мы уверены, что документ станет сигналом, своего рода политической установкой для бизнеса и органов власти в нашем округе для продолжения дальнейшего конструктивного взаимодействия с профсоюзами, - прокомментировал это событие председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО), депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Профсоюзное движение на Среднем Урале имеет богатую историю - ровно год назад отметило столетний юбилей. Первичные организации созданы не только на большинстве крупных предприятий, но и во многих мелких организациях. В основном отношения с работодателями у них действительно конструктивные, хотя активисты и демонстрируют боевой настрой, напоминая, что борьба за трудовые права и социальные гарантии - это основная уставная цель профсоюзов: мол, на то и щука в озере, чтобы карась не дремал.

- Мы занимаемся разными вопросами, от комиссий по трудовым спорам до участия в судебных процессах, потому что не всегда работодатели добровольно соблюдают права трудящихся. Используем все методы, разрешенные законом, но в первую очередь стараемся решать вопросы цивилизованным путем, - отмечает руководитель департамента социальных гарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева.

По ее словам, любому предприятию нужна стабильность, а для этого стороны должны идти навстречу друг другу. Если есть конструктивный диалог, складывается система социального партнерства: подписывается коллективный договор, в котором оговариваются обязательства каждой стороны - и работодателя, и профсоюза.

Вопрос в том, с какой целью создается профсоюз? Если действительно для благого дела, то ему волей-неволей приходится находить общий язык с руководством предприятия: как показывает практика, конфронтация не дает положительного результата, а потому рано или поздно заканчивается. Так, в Свердловской области много лет длился конфликт в Качканаре - между профсоюзом местного горно-обогатительного комбината и металлургическим холдингом, любые предложения которого активисты воспринимали в штыки. В последнее время ситуация изменилась, стороны начали слышать друг друга, и это вопрос обоюдный.

Бывает, точки зрения профсоюза и руководства предприятия не совпадают. Но, прежде чем воевать, стоит сесть за стол переговоров, ведь в любой войне обе стороны больше теряют, чем приобретают

А вот профсоюз и руководство градообразующего предприятия Асбеста единым фронтом ведут борьбу с международным антихризотиловым лобби, стремящимся запретить использование асбеста: люди хотят сохранить предприятие и свои рабочие места. Но при этом профком и дирекция - отнюдь не близнецы-братья.

- У нас выстроен диалог с работодателем: находим точки соприкосновения, договариваемся, - говорит председатель профкома комбината Леонид Ремезов. - Конечно, в работе каждого председателя профкома бывают ситуации, когда точки зрения профсоюза и руководства предприятия не совпадают. Наша основная деятельность - правозащитная: мы контролируем выполнение коллективного договора, трудового законодательства и, если выявляем нарушения, добиваемся их устранения. Но, прежде чем воевать, стоит сесть за стол переговоров, ведь в любой войне обе стороны больше теряют, чем приобретают.

Впрочем, такой позиции придерживаются не все. На одном из предприятий Сухого Лога профсоюза до недавнего времени не было: в отличие от большинства промышленных "китов" Урала, эта компания возникла в XXI веке, и традиций отстаивания прав трудящихся здесь пока не сложилось. Недавно несколько работников создали профсоюзную ячейку. По словам директора завода Александра Константинова, он с активистами побеседовал, поинтересовался программой работы профкома. Те ничего внятного сообщить не смогли, а деятельность начали с публичных акций с требованием повысить зарплату - сначала в Сухом Логу, а потом еще дальше - на Красной площади в Москве.

- Я понял, что в нашей области не добьюсь ничего, потому что здесь все схвачено. Подумал: приеду в Москву, в самый главный профсоюз зайду, - объяснил по телефону корреспонденту "РГ" Рустам Корелин, которого за проведение 18 января несанкционированного пикета у Кремля московский суд наказал штрафом.

- А в областную федерацию профсоюзов обращались? - спрашиваю.

- Пока нет, - признается он.

По словам Рустама, профсоюз они с коллегами создали, чтобы обезопасить себя. Судя по всему, сработали на опережение: никаких репрессий к бунтарю никто не применял, хотя на репутации работодателя московский вояж Корелина мог отразиться негативно - скандал поспешили раздуть некоторые СМИ. На заводе предполагают, что на самом деле подоплека этой активности - отнюдь не защита прав трудящихся, а обычная недобросовестная конкуренция.

В конце января подобные одиночные пикеты с требованиями повышения зарплаты работникам заводов аж в два раза прошли сразу в нескольких городах Урала. Они, впрочем, особого внимания не привлекли, да и профсоюзы к этой кампании отношения не имеют. Большинство их лидеров понимает: чтобы у трудящихся были достойная зарплата и социальные гарантии, заводы должны работать.

Компетентно

Ирина Вертинская, юрист аудиторской группы:

- Права профсоюзов урегулированы 10-ФЗ от 12 января 1996 года. Согласно закону профсоюз создается в целях представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов граждан. Мы исходим из того, что профсоюз, а также все его члены должны соблюдать действующее законодательство, в том числе принцип недопустимости злоупотребления правом. Например, работодатель планирует сокращение штата. Работники, попадающие под сокращение, вступают в профсоюз (или создают его), занимают там руководящие должности и получают "иммунитет" на увольнение. При определенных обстоятельствах такое поведение работника можно расценить как злоупотребление правом. Если суд посчитает так же, он может отказать работнику в защите нарушенного права и в восстановлении на работе в случае увольнения.Отношения профсоюза и работодателя должны строиться на основе социального партнерства и взаимодействия сторон, в связи с чем дискредитация работодателя в СМИ и соцсетях, распространение недостоверных сведений и сведений, составляющих коммерческую тайну, не могут расцениваться как добросовестные и законные. В подобных случаях у организации есть право требовать удаления либо опровержения такой информации, в том числе через суд, обращения в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности гражданина, распространяющего порочащую компанию информацию.