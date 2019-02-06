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06.02.2019 20:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Город стал роднее

В Екатеринбурге проложили туристический маршрут для незрячих
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 27(7785)
Необычные экскурсии, рассчитанные на людей с ограниченными возможностями здоровья, проводят на Среднем Урале. В Екатеринбурге первый тур по центру города совершили постоянные посетители библиотеки для слабовидящих. Около десяти человек изучали историю промышленного края на слух и на ощупь в прямом смысле слова - исследуя руками древнюю кладку плотины, бревна водонапорной башни XIX века, старинный уличный керосиновый фонарь.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В помещении водонапорной башни экскурсантов заинтересовал старинный керосиновый фонарь. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В помещении водонапорной башни экскурсантов заинтересовал старинный керосиновый фонарь. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Маршрут разработали в ассоциации "Особые люди". Идея необычного проекта зародилась накануне чемпионата мира по футболу.

- Мы поняли, что Екатеринбург стал городом, привлекательным для туристов. Гостей с особенностями здоровья, которые не могут вписаться в обычную экскурсию, становится все больше. Поэтому и решили разработать тур, доступный при любых ограничениях, - рассказала "РГ" представитель ассоциации Татьяна Хижнякова.

На социальный проект правительство региона выделило грант. И, несмотря на то что игры мундиаля - уже история, достойная отдельных экскурсий, "особые" туры уральцы приняли на ура.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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- Главная цель - чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья получали информацию о крае, где живут, и заразились азартом путешествий, - объясняет Татьяна.

Так появилось несколько вариантов экскурсий по историческим местам. Помимо проекта для незрячих, это путешествия для людей с нарушением слуха, проблемами опорно-двигательного аппарата или ментальными особенностями. Для каждого готовится набор наглядных пособий, звуковое сопровождение, по отдельной программе обучают экскурсоводов, которые помимо исторических фактов должны знать каждый камушек на маршруте и уметь оказать первую помощь туристам в необычной группе.

- Проект оказался настолько востребованным, что все экскурсии уже забронированы на месяц вперед, - признались в ассоциации "Особенные люди".

Первый пункт маршрута - водонапорную башню на городской плотине - незрячие экскурсанты изучают внимательно. Исторический объект, бывший в XIX веке частью Монетного двора и Екатеринбургской механической фабрики, в прошлом году капитально отреставрировали, в том числе винтовую лестницу, которая ведет по улице на второй этаж. Необходимость подняться по железным ступеням на высоту 10 метров никого не пугает. Экскурсанты достают палочки - и вперед!

Понятно, все пришли с родственниками или волонтерами. Двигаться по крутым ступенькам в одиночку нереально. О необходимости сопровождения организаторы заранее говорят с каждым экскурсантом. Это важный момент. Если человеку некому помочь, для него ищут волонтера. Он находится со своим подопечным на всех этапах, в том числе встречает и отводит домой.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В нашей дружной команде волонтеры тоже особые - молодые люди приехали из Алжира и Египта знакомиться с уральским опытом помощи инвалидам. С русским языком у добровольцев пока проблемы, в основном общаются на английском, но языковой барьер не мешает. Взятие незрячими башни их впечатлило, но все-таки больше заинтересовал небольшой макет Екатеринбурга. Напечатан мини-макет из легкого пластика на 3D-принтере, чтобы в руках было удобно держать. От обычной объемной карты он заметно отличается: названия улиц и исторических зданий на макете обозначены шрифтом Брайля.

- Вот здание горсовета, оно самое высокое. А эта гладкая поверхность, по-видимому, Исеть, рядом с которой мы стоим. Здесь проспект Ленина, - ориентируется по макету на местности экскурсантка Людмила Сидорова.

Людмила, жительница Екатеринбурга, до сих пор слабо представляла, как выглядит центр города. А сейчас впервые его изучила: не только выслушала рассказ об истории, но и кончиками пальцев "прочувствовала" стены древних строений, поняла, как расположены улицы и здания.

- Идея отличная, - оценивает проект эксперт по информационным технологиям для незрячих Сергей Уймин. Он работает в свердловской библиотеке Всероссийского общества слепых и впервые тестирует туристический маршрут. - Есть, конечно, небольшие нюансы, которые стоит доработать. В частности, на картах сделать не такими выпуклыми надписи на шрифте Брайля, чтобы на ощупь их легче воспринимать. Но это детали, их несложно подкорректировать. Главное - город и его история стали нам ближе.

Зима не самое лучшее время для познавательных экскурсий. Летом организаторы обещают заметно раздвинуть рамки путешествий. В инклюзивный маршрут войдет более десятка исторических зданий. Среди них бывшая земская школа, где в скором времени разместится социальный центр помощи и поддержки особых жителей Екатеринбурга.

Компетентно

Юлия Шумова, незрячая жительница Челябинска, блогер и активная путешественница:

- По своей эффективности, воздействию на самочувствие путешествия и экскурсии куда лучше таблеток. Бывает, меня спрашивают: зачем ехать, ведь ничего не увидишь? Да, возможно, не увижу архитектуру, но зайду в дома, познакомлюсь с новыми людьми, их культурой, кухней. Пойму, что есть другой мир, кроме четырех стен квартиры.

Кстати

Первый в Екатеринбурге фитнес-центр для подготовки спортсменов паралимпийской и сурдлимпийской сборных Свердловской области показали журналистам. На уникальной тренировочной базе, открывшейся в декабре 2018-го во Дворце игровых видов спорта (ДИВСе), уже идет подготовка команды "Родник" по волейболу сидя к Паралимпийским играм в Токио в 2020 году. В прославленной команде занимается около 700 спортсменов, только в прошлом году они завоевали для России более 500 медалей.

К тренировкам приступила и хоккейная сборная, которая в декабре представит нашу страну на зимних Сурдлимпийских играх.

Решение о создании специализированного фитнес-центра для инклюзивных видов спорта было принято в 2017 году.

- Сделали перепланировку, обустроили новые залы, наполнив их современными тренажерами, - рассказал директор ДИВСа Геннадий Севостьянов. Реконструкция шла за счет регионального бюджета и собственных средств дворца. Общая площадь залов для тренировок - почти тысяча квадратных метров.

Куда обращаться

Детали маршрута и фрагменты аудиосопровождения экскурсии ищите на сайте проекта osobyeludi.com.

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