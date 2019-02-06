Под Сургутом сгорел конный клуб

Пожар уничтожил частный конный клуб под Сургутом. Одну лошадь спасти не удалось.

Постройки загорелись утром пятого февраля. Как рассказали агентству РИА Новости в клубе, всех животных успели вывести из задымленных помещений на воздух, но самый старый конь умер спустя несколько часов.

Спасенных животных разместили в соседнем поселке Белый Яр. Лошади и пони в тяжелом состоянии: ветеринарные врачи следят за их здоровьем круглосуточно, ставят капельницы.

Владельцы клуба намерены восстановить сгоревшие конюшни, и просят помочь с одеялами для животных и строительными материалами.