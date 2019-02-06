Сто тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов более 82 млрд

За первый месяц этого года судебные приставы ограничили в праве выезда из страны 16 тысяч жителей Свердловской области, общая сумма долгов которых составила три миллиардов рублей. "С учетом предыдущего периода в общей сложности почти сто тысяч уральцев стали невыездными, накопив суммарный долг в размере 82 миллиарда 138 миллионов рублей", - подсчитали в региональном управлении ФССП.

Из тех, кто попал под ограничительные санкции уже в 2019-м, 600 человек быстро расплатились и погасили долгов на общую сумму более 74 миллионов рублей.

"Например, житель Чкаловского района Екатеринбурга задолжал физлицу около двухсот тысяч рублей. Он собрался с семьей отдыхать, но долги не пустили. Оплатив их, мужчина успел улететь в отпуск. Он пояснил, что думал "и так прокатит". Не вышло", - рассказали в пресс-службе УФССП области.

Напомним, ограничение в праве выезда за пределы страны накладывается при сумме долга свыше 30 тысяч рублей. Для производств о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью и в ряде других случаев сумма задолженности должна превышать 10 000 рублей.