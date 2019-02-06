Новости

Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов 19:36
Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах 19:29
Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве 19:09
Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек 18:58
Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех 18:51
В Подмосковье резко снизилось число дачных краж 18:47
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 18:38
Мадридские таксисты завершили забастовку 18:35
Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом 18:30
Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 20:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сэкономить на очистках

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 27(7785)
Как известно, с 1 января 2019 года плата за вывоз мусора на Среднем Урале рассчитывается по числу проживающих в квартире. Например, с жильцов многоквартирных домов Екатеринбурга берут 148,62 рубля с человека, частного сектора - 182,11 рубля Однако у свердловчан есть возможность уменьшить "мусорное бремя".

- В случае самостоятельной сортировки и раздельного складирования отходов потребители вправе оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а исходя из фактического объема накопления и количества контейнеров, - сообщила пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ региона Инна Зотина.

Фото: iStock
Россиян освободят от платы за вывоз "сухого" мусора

Правда, осуществить на практике это непросто. Жильцам многоэтажек придется убедить УК или ТСЖ приобрести дополнительные контейнеры, а затем аккуратно наполнять баки отсортированными отходами: органику (картофельные очистки, чайную и кофейную гущу, обрезки, засохшие корки и т. д.) складывать в один, остальное - в другой.

Так реально добиться пересмотра установленного РЭК тарифа. Конечно, "сортировочная" составляющая в нем не так велика (менее 30 процентов), но все же ощутима. Проще всего экономить на мусоре жителям небольших многоквартирных домов или частного сектора.

Кстати, в будущем, пока необозримом, можно убрать из тарифа и расходы на переработку: установить, например, сразу несколько контейнеров для пластика, бумаги, металла  и заключить отдельные договоры с переработчиками. Но для этого необходимо исключить попадание, скажем, в пластиковую кучу жестянок, деревяшек или стекла.

А как у них?

В Швеции на свалки отправляют только семь процентов мусора - остальное либо сжигается (и становится электроэнергией), либо перерабатывается. Пустую пластиковую бутылку шведы опускают в специальный уличный аппарат, который выдает взамен наличные - в пересчете около семи рублей (деньги на переработку пластика заложены в стоимость товара).

Экономика ЖКХ Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"