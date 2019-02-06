Как известно, с 1 января 2019 года плата за вывоз мусора на Среднем Урале рассчитывается по числу проживающих в квартире. Например, с жильцов многоквартирных домов Екатеринбурга берут 148,62 рубля с человека, частного сектора - 182,11 рубля Однако у свердловчан есть возможность уменьшить "мусорное бремя".

- В случае самостоятельной сортировки и раздельного складирования отходов потребители вправе оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а исходя из фактического объема накопления и количества контейнеров, - сообщила пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ региона Инна Зотина.

Правда, осуществить на практике это непросто. Жильцам многоэтажек придется убедить УК или ТСЖ приобрести дополнительные контейнеры, а затем аккуратно наполнять баки отсортированными отходами: органику (картофельные очистки, чайную и кофейную гущу, обрезки, засохшие корки и т. д.) складывать в один, остальное - в другой.

Так реально добиться пересмотра установленного РЭК тарифа. Конечно, "сортировочная" составляющая в нем не так велика (менее 30 процентов), но все же ощутима. Проще всего экономить на мусоре жителям небольших многоквартирных домов или частного сектора.

Кстати, в будущем, пока необозримом, можно убрать из тарифа и расходы на переработку: установить, например, сразу несколько контейнеров для пластика, бумаги, металла и заключить отдельные договоры с переработчиками. Но для этого необходимо исключить попадание, скажем, в пластиковую кучу жестянок, деревяшек или стекла.

А как у них?

В Швеции на свалки отправляют только семь процентов мусора - остальное либо сжигается (и становится электроэнергией), либо перерабатывается. Пустую пластиковую бутылку шведы опускают в специальный уличный аппарат, который выдает взамен наличные - в пересчете около семи рублей (деньги на переработку пластика заложены в стоимость товара).