Научный центр мирового класса может появиться на базе Уральского федерального университета. С таким предложением выступили представители УрФУ - и нашли поддержку региональных властей, а также областного Союза промышленников и предпринимателей.

Толчок развитию науки и бизнеса, кооперации крупных предприятий дал в том числе национальный проект "Наука" - он предусматривает создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и реального сектора экономики. Где же, как не на Среднем Урале, строить такой центр?

- Чем больше инновационных проектов запускается в компании, тем сильнее их влияние на ее деятельность, - считает исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области Денис Скоморохов.

В масштабе региона работает тот же механизм. Планируется, что синергетический эффект усилят сразу три составные части нового проекта: в него войдут научно-образовательный центр "Передовые промышленные технологии", научный центр мирового уровня на базе УрФУ "Проектирование новых материалов методами машинного обучения" и инновационный научно-технический центр (ИНТЦ) "Татищев".

Инженерные мозги сегодня "рассредоточены": исследователи разучились "сбиваться в кучи" для разработки крупных проектов

- Идея Свердловской области - связать проекты тематически и довести их до внедрения. Они должны отражать развитие цифровых технологий, содержать новые производственные направления и материалы, для этого будут созданы базовые кафедры, совместные лаборатории. А модель консорциума предполагает обязательное участие не только ученых, индустриальных партнеров, но и правительства области. Губернатор уже поручил разработать меры поддержки из регионального бюджета, - сообщил первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

По его словам, "Татищев" - центр научных технологий и производственных компетенций - может разместиться на Шарташе, где для УрФУ зарезервировано 300 гектаров свободной земли. К тому же рядом уже находится технопарк "Университетский". Здесь можно организовать участок опытного производства, а серийное разместить, скажем, в ОЭЗ "Титановая долина".

Председатель Совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов сетует: инженерные мозги сегодня "рассредоточены". В УрФУ с ним согласны: да, мы разучились "сбиваться в кучи" для разработки крупных проектов. Но модель консорциума - это прекрасная попытка заново сформировать культуру такого объединения, вести совместный поиск новых решений. Кстати, Ростех и Росатом готовы внести вклад в общую интеллектуальную деятельность - они согласились вынести на будущую площадку свои инжиниринговые подразделения.

Обещает помощь и фундаментальная наука: идей здесь хватает, а вот с их внедрением, по мнению главного ученого секретаря УрО РАН Алексея Макарова, все гораздо хуже. Выходит, и тут объединение усилий с промышленниками пойдет на пользу делу.

Проект в целом уже одобрен в правительстве области. По словам замминистра промышленности и науки Игоря Зеленкина, "инвесторы рассматривают нас под лупой. Нам нужны такие проекты, которые выделяют нас из остальных регионов". Но сейчас главное - определить ключевые направления разработок и продумать, как продвигать и продавать готовые продукты, добавил он.