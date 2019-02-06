Число желающих приобрести готовую схему ведения бизнеса растет. Как утверждают аналитики компании EMTG, каждый год в России появляется около ста новых франшиз. Сегодня компания подводит итоги 12-й национальной премии в области франчайзинга Golden Brand. Среди 22 лауреатов - раскрученный уральский бренд.

Обучение детей цифровым технологиям сегодня столь востребовано, что такая школа может выйти на самоокупаемость уже через три месяца. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Франчайзи и франчайзера года, а также лидеров в номинации "Прорыв года" определят по системе, включающей 40 критериев. В основном оценивают финансовые показатели, например, объем продаж франчайзера и сведения о бренде из открытых источников.

- В этом году на конкурс подало заявки в два раза больше региональных компаний, чем в прошлом, - рассказывает гендиректор компании-организатора Екатерина Сойак. - Участие дает отличное конкурентное преимущество: уже на этапе отбора компания предоставляет большое количество информации о себе и доказывает, что ведет свой бизнес прозрачно, ей можно доверять, а в ее франшизу - вкладывать деньги.

В состязании участвуют отечественные и зарубежные франчайзинговые бренды с зарегистрированным товарным знаком, которые работают на территории России не менее двух лет и имеют сеть предприятий в нашей стране.

Среди номинантов "Прорыва года" - компания из Екатеринбурга с проектом международной школы программирования и цифрового творчества для детей.

- Ребенок с шести лет может развивать здесь цифровые навыки и получать знания, которые не дают в общеобразовательной школе, это существенно дополняет учебный процесс, - рассказывает основатель франшизы Ольга Апалькова.

В этом году на конкурс подало заявкив два раза больше региональных компаний, чем в прошлом

Программа включает наиболее востребованные технические и прикладные направления: программирование, создание сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, мультфильмов, 3D-моделирование, интернет-продвижение, блогинг, кибербезопасность, блокчейн и многое другое. Франшиза, основанная в 2017 году, уже работает в 44 городах России, США, Германии, Чехии, Казахстана, Азербайджана и Грузии. По оценке Ольги Апальковой, для старта такого бизнеса требуются инвестиции в размере 190-350 тысяч рублей, и уже через три месяца можно выйти на самоокупаемость. При этом средняя выручка франчайзи - около 1,2 миллиона рублей в месяц, а чистая прибыль партнеров - от 350 тысяч до миллиона рублей.

Надо сказать, что бизнес в России схему франчайзинга использует все чаще, ведь одно из главных ее преимуществ, помимо минимизации финансовых рисков, - поддержка со стороны правообладателя. Общий объем франчайзингового рынка в стране оценивают в пять миллиардов долларов.

- Франшизу покупают как опытные предприниматели, желающие попробовать себя в новой сфере или диверсифицировать бизнес, так и начинающие. Это способствует развитию частной инициативы, потому что франчайзи работает по готовой бизнес-модели и получает проверенные временем и доказавшие эффективность алгоритмы ведения бизнеса, - говорит Екатерина Сойак.

Справка "РГ"

В Свердловской области работают около 20 региональных франшиз. В этом году на базе областного фонда поддержки предпринимательства планируют открыть уральский центр франчайзинга, который будет помогать предпринимателям "упаковывать" региональный бизнес для продажи и приобретать чужие франшизы.