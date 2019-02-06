Новости

Трамп выдвинул в главы Всемирного банка замглавы минфина США Мэлпаса 22:16
Сорокин: У УЕФА нет претензий к России в преддверии Евро-2020 21:57
В Москве ищут обманувших пенсионерку "газовщиков" 21:53
Всемирный банк: Украина достигнет уровня ЕС не раньше, чем через 50 лет 21:19
В Москве злоумышленник наехал на полицейского и скрылся 21:11
Под Калининградом подняли из болота американский истребитель 21:04
ФАС запросила у банков документы о тарифах на оплату товаров по картам 21:03
Минтранс получил данные о финансовом состоянии авиакомпаний 20:59
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов 19:36
Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах 19:29
Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 20:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Алгоритм работает

Уральскую франшизу купили предприниматели в 44 городах мира
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 26(7784)
Число желающих приобрести готовую схему ведения бизнеса растет. Как утверждают аналитики компании EMTG, каждый год в России появляется около ста новых франшиз. Сегодня компания подводит итоги 12-й национальной премии в области франчайзинга Golden Brand. Среди 22 лауреатов - раскрученный уральский бренд.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Обучение детей цифровым технологиям сегодня столь востребовано, что такая школа может выйти на самоокупаемость уже через три месяца. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Обучение детей цифровым технологиям сегодня столь востребовано, что такая школа может выйти на самоокупаемость уже через три месяца. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Франчайзи и франчайзера года, а также лидеров в номинации "Прорыв года" определят по системе, включающей 40 критериев. В основном оценивают финансовые показатели, например, объем продаж франчайзера и сведения о бренде из открытых источников.

Стала известна доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ

- В этом году на конкурс подало заявки в два раза больше региональных компаний, чем в прошлом, - рассказывает гендиректор компании-организатора Екатерина Сойак. - Участие дает отличное конкурентное преимущество: уже на этапе отбора компания предоставляет большое количество информации о себе и доказывает, что ведет свой бизнес прозрачно, ей можно доверять, а в ее франшизу - вкладывать деньги.

В состязании участвуют отечественные и зарубежные франчайзинговые бренды с зарегистрированным товарным знаком, которые работают на территории России не менее двух лет и имеют сеть предприятий в нашей стране.

Среди номинантов "Прорыва года" - компания из Екатеринбурга с проектом международной школы программирования и цифрового творчества для детей.

- Ребенок с шести лет может развивать здесь цифровые навыки и получать знания, которые не дают в общеобразовательной школе, это существенно дополняет учебный процесс, - рассказывает основатель франшизы Ольга Апалькова.

В этом году на конкурс подало заявкив два раза больше региональных компаний, чем в прошлом

Программа включает наиболее востребованные технические и прикладные направления: программирование, создание сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, мультфильмов, 3D-моделирование, интернет-продвижение, блогинг, кибербезопасность, блокчейн и многое другое. Франшиза, основанная в 2017 году, уже работает в 44 городах России, США, Германии, Чехии, Казахстана, Азербайджана и Грузии. По оценке Ольги Апальковой, для старта такого бизнеса требуются инвестиции в размере 190-350 тысяч рублей, и уже через три месяца можно выйти на самоокупаемость. При этом средняя выручка франчайзи - около 1,2 миллиона рублей в месяц, а чистая прибыль партнеров - от 350 тысяч до миллиона рублей.

Курганским предпринимателям предложили больше работать по франшизе

Надо сказать, что бизнес в России схему франчайзинга использует все чаще, ведь одно из главных ее преимуществ, помимо минимизации финансовых рисков, - поддержка со стороны правообладателя. Общий объем франчайзингового рынка в стране оценивают в пять миллиардов долларов.

- Франшизу покупают как опытные предприниматели, желающие попробовать себя в новой сфере или диверсифицировать бизнес, так и начинающие. Это способствует развитию частной инициативы, потому что франчайзи работает по готовой бизнес-модели и получает проверенные временем и доказавшие эффективность алгоритмы ведения бизнеса, - говорит Екатерина Сойак.

Справка "РГ"

В Свердловской области работают около 20 региональных франшиз. В этом году на базе областного фонда поддержки предпринимательства планируют открыть уральский центр франчайзинга, который будет помогать предпринимателям "упаковывать" региональный бизнес для продажи и приобретать чужие франшизы.

Экономика Бизнес Инновации Экономика Товары и цены Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву