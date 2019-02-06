В Екатеринбурге при задержании пьяных дебоширов ранили полицейских

Двое екатеринбургских полицейских случайно получили ранения из табельного оружия, когда пытались утихомирить пьяных дебоширов в подъезде дома на лице Надеждинской.

"МВД и СК проводят проверку по факту выстрела в момент задержания нетрезвых горожан", - сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Пятого февраля в 21.17 жильцы дома сообщили в дежурную часть, что в одной из квартир пьют, курят и шумят, на просьбы вести себя тише не реагируют.

Полицейские приехали на вызов, к ним вышли двое мужчин и женщина, все были пьяны, разговаривали на повышенных тонах. Законные требования прекратить нарушать общественный порядок они проигнорировали.

"Полицейские просили 35-летнего гражданина убрать руки из карманов и показать их, но он этого не сделал. Опасаясь за жизнь своих коллег, старший сержант ППС вынул табельное оружие. Мужчина стал хватать его за одежду и пытаться повалить. Во время борьбы произошел непроизвольный выстрел: полицейский был ранен в левую кисть, рикошетом его напарнику также была причинена травма", - рассказал Горелых, подчеркнув, что жизни полицейских вне опасности, а дебоширы задержаны.