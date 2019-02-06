В Екатеринбурге вручили престижную научную награду

Самую престижную неправительственную награду страны в области науки - Демидовскую премию - вручили сегодня в Екатеринбурге.

"Диплом и премию в размере одного миллион рублей получили столичные академики Валерий Козлов (за вклад в теорию динамических систем) и Валерий Тишков (за изучение истории и этнологии народов России), а также академик Владимир Минкин из Ростова-на-Дону (за вклад в развитие физической, органической и квантовой химии)", - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Как отметил на церемонии заместитель полпреда Борис Кириллов, вхождение России в число пяти главенствующий в научных отраслях стран - это одна из ключевых задач, и на ее решений в ближайшие шесть лет направят более 600 миллиардов рублей.

Получивший премию Владимир Минкин подчеркнул, что награда является самой высокой их тех, что может получить российский ученый. "Если вспоминать, что привело меня в науку - это любопытство. Этот внутренний импульс и есть главное условие для движения в науке вперед", - говорит лауреат.

"Без научных рекомендаций политическая жизнь будет нищей, но на Урале это сотрудничество выглядит хорошо и примерным образом", - отметил этнограф Валерий Тишков.