В Кургане жильцы не позволили отремонтировать ветхий балкон. Чтобы заменить опасные плиты, региональному фонду капремонта пришлось обратиться в суд.

Во время реконструкции многоэтажки подрядчики неожиданно столкнулись с сопротивлением собственников жилья, которые наотрез отказались пускать их в свои квартиры. Между тем балконные плиты находились в аварийном состоянии и угрожали не только жильцам, но и прохожим.

По закону балконная плита является общей долевой собственностью всех владельцев квартир дома. К тому же относится к ограждающим несущим конструкциям. Жилец не имеет право отказать в ремонте общего имущества. Более того, он обязан обеспечить к нему свободный доступ. Тем не менее некоторые считают, что балкон - это продолжение их квартиры, а квартира - частная собственность, поэтому вход посторонним воспрещен. Фонд капремонта подал на "отказников" в суд и выиграл дело.

Между тем

Аналогичные проблемы возникают у ремонтников не только с балконами, но и с общими трубами. На днях вступило в силу решение Курганского городского суда по иску одной из УК, которая не могла попасть в квартиру, чтобы заменить ветхий участок канализационного стояка. При рассмотрении дела даже провели судебную экспертизу, которая показала, что систему канализации в доме не ремонтировали более 40 лет. Если не заменить трубу сейчас, она разрушится, фекальные воды затопят квартиры на нижних этажах. Однако даже эти аргументы не убедили упрямого собственника. После того как горсуд принял решение в пользу УК, хозяин квартиры подал апелляционную жалобу. Правда, областной суд ее не поддержал, а потребовал выполнить требование суда первой инстанции и пустить рабочих для проведения ремонтных работ.