Мониторинг заработал после получения первых результатов проверок центральных районных больниц (ЦРБ). Их инициировал врио губернатора Вадим Шумков, после того как увидел, в каком состоянии медучреждения, поговорил с пациентами. Его, например, удивило, что больницы, получающие примерно одинаковое финансирование, выглядят абсолютно по-разному. Есть вопросы по заказам на ремонт, например, контракт заключен с одним предприятием, а выполняет его другое. При этом существенная часть суммы уходит посреднику, а качество ремонта оставляет желать лучшего.
- Далеко не всегда дело в нехватке денег, - считает глава Зауралья. - Иногда средства просто распределяются не оптимально.
Вадим Шумков поручил создать для проведения проверок группу, в которую вошли сотрудники контрольно-ревизионного отдела регионального финуправления, счетной палаты, ТФОМС и общественных организаций. За два месяца проверили девять ЦРБ. Нарушений нашли много, особенно при проведении госзакупок. К примеру, чтобы сформировать лоты по поставке продуктов питания, заказчики объединяли ряд позиций - условно говоря, овощи и молочные продукты. По мнению контролеров, делалось это для того, чтобы не допустить к торгам прямых поставщиков. В ряде случаев завышали начальную цену лота на поставку медикаментов. Вскрылись и факты, когда руководители больниц оплачивали невыполненную работу, подменяли закупаемое оборудование более дешевыми образцами, завышали стоимость стройматериалов… При этом кое-где финансисты и бухгалтеры незаконно выписывали себе премии, в итоге их зарплата в 1,5-2 раза превышала зарплату врачей, совмещающих несколько ставок. И все это на фоне острого дефицита областного бюджета (2,9 миллиарда рублей), хронического недофинансирования обеспечения льготников лекарствами, невысоких зарплат медработников. Есть ли в действиях руководителей и сотрудников медучреждений состав преступления, разберутся правоохранительные органы, куда переданы материалы проверок. Ревизии продолжаются.
Специалисты Курганского УФАС в этой кампании не участвуют, у них другие полномочия: они проверяют соблюдение процедур госзакупки. Как оказалось, и здесь не все благополучно. Например, в 2018 году проверено 112 закупок, совершенных медучреждениями. Выявлено 35 нарушений законодательства о контрактной системе, что составляет почти треть от всех нарушений при проведении госзакупок в Курганской области. В основном это принятие аукционными комиссиями необоснованных решений об отказе в допуске участников к электронным торгам.
- В ряде случаев причина нарушений - низкий профессиональный уровень специалистов, которые занимаются закупками, - считает замруководителя УФАС Ирина Корешева.
Об обучении персонала медучреждений задумались и в правительстве Курганской области. Причем это касается не только заключения контрактов, но и непосредственно проведения ремонта. Обычно он однотипный, поэтому есть смысл эти работы стандартизировать, прописать техусловия, виды материалов и т.д., чтобы исключить неэффективные траты и сэкономить бюджетные деньги.
Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России:
- Картелей, которые срослись с госзаказчиками, с чиновниками, все больше. За сговор на торгах двух хозяйствующих субъектов существует уголовная ответственность, а за сговор с заказчиком - нет. Но ведь это гораздо более серьезная общественная опасность. Законопроект об ужесточении ответственности уже внесен в правительство на согласование. Сейчас у нас есть реестр недобросовестных поставщиков. Предлагается также ввести реестр участников картелей. На наш взгляд, участие в госзакупках - это некая привилегия, доступ к государственным ресурсам, и надо отвечать за то, что ты злоупотребил доверием государства.