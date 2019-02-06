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06.02.2019 20:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За "красную линию" не заступать

В медучреждениях Зауралья выявили серьезные нарушения при проведении госзакупок
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 26(7784)
В Курганской области запустили специальную информационную систему, чтобы предотвратить необоснованное повышение цен при госзакупках. Модуль "Мониторинг цен" определяет максимальную стоимость товаров, закупаемых органами власти и подведомственными им учреждениями. Это, в свою очередь, позволяет определить "красную линию", за которую нельзя выходить с начальной ценой закупки. В систему уже внесено около 90 наименований продовольственных товаров, перечень дополняется.

Мониторинг заработал после получения первых результатов проверок центральных районных больниц (ЦРБ). Их инициировал врио губернатора Вадим Шумков, после того как увидел, в каком состоянии медучреждения, поговорил с пациентами. Его, например, удивило, что больницы, получающие примерно одинаковое финансирование, выглядят абсолютно по-разному. Есть вопросы по заказам на ремонт, например, контракт заключен с одним предприятием, а выполняет его другое. При этом существенная часть суммы уходит посреднику, а качество ремонта оставляет желать лучшего.

- Далеко не всегда дело в нехватке денег, - считает глава Зауралья. - Иногда средства просто распределяются не оптимально.

Фото: Сергей Михеев
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Вадим Шумков поручил создать для проведения проверок группу, в которую вошли сотрудники контрольно-ревизионного отдела регионального финуправления, счетной палаты, ТФОМС и общественных организаций. За два месяца проверили девять ЦРБ. Нарушений нашли много, особенно при проведении госзакупок. К примеру, чтобы сформировать лоты по поставке продуктов питания, заказчики объединяли ряд позиций - условно говоря, овощи и молочные продукты. По мнению контролеров, делалось это для того, чтобы не допустить к торгам прямых поставщиков. В ряде случаев завышали начальную цену лота на поставку медикаментов. Вскрылись и факты, когда руководители больниц оплачивали невыполненную работу, подменяли закупаемое оборудование более дешевыми образцами, завышали стоимость стройматериалов… При этом кое-где финансисты и бухгалтеры незаконно выписывали себе премии, в итоге их зарплата в 1,5-2 раза превышала зарплату врачей, совмещающих несколько ставок. И все это на фоне острого дефицита областного бюджета (2,9 миллиарда рублей), хронического недофинансирования обеспечения льготников лекарствами, невысоких зарплат медработников. Есть ли в действиях руководителей и сотрудников медучреждений состав преступления, разберутся правоохранительные органы, куда переданы материалы проверок. Ревизии продолжаются.

Специалисты Курганского УФАС в этой кампании не участвуют, у них другие полномочия: они проверяют соблюдение процедур госзакупки. Как оказалось, и здесь не все благополучно. Например, в 2018 году проверено 112 закупок, совершенных медучреждениями. Выявлено 35 нарушений законодательства о контрактной системе, что составляет почти треть от всех нарушений при проведении госзакупок в Курганской области. В основном это принятие аукционными комиссиями необоснованных решений об отказе в допуске участников к электронным торгам.

- В ряде случаев причина нарушений - низкий профессиональный уровень специалистов, которые занимаются закупками, - считает замруководителя УФАС Ирина Корешева.

Об обучении персонала медучреждений задумались и в правительстве Курганской области. Причем это касается не только заключения контрактов, но и непосредственно проведения ремонта. Обычно он однотипный, поэтому есть смысл эти работы стандартизировать, прописать техусловия, виды материалов и т.д., чтобы исключить неэффективные траты и сэкономить бюджетные деньги.

Прямая речь

Андрей Тенишев,  начальник управления по борьбе с картелями ФАС России:

- Картелей, которые срослись с госзаказчиками, с чиновниками, все больше. За сговор на торгах двух хозяйствующих субъектов существует уголовная ответственность, а за сговор с заказчиком - нет. Но ведь это гораздо более серьезная общественная опасность. Законопроект об ужесточении ответственности уже внесен в правительство на согласование. Сейчас у нас есть реестр недобросовестных поставщиков. Предлагается также ввести реестр участников картелей. На наш взгляд, участие в госзакупках - это некая привилегия, доступ к государственным ресурсам, и надо отвечать за то, что ты злоупотребил доверием государства.

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