Видео: На Урале из-за короткого замыкания электровоз упал в шахту

В Сети появилось видео вчерашнего ЧП на шахте "Центральная" в городе Пласт Челябинской области, где электровоз врезался в клеть и рухнул на глубину вместе с подъемным механизмом. Никто из рабочих не пострадал, сообщили в среду в МЧС региона.

- По предварительным данным, электровоз поехал из-за короткого замыкания, - рассказал руководитель пресс-службы ведомства Егор Пахомов. - Внутри него никого не было.

Не оказалось горняков и в стволе шахты, куда рухнула тяжелая машина. Пострадавших нет. Со слов представителей предприятия, на работу происшествие никак не повлияло.

В группе компаний, которой принадлежит шахта, аварию пока не прокомментировали.