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06.02.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске фонтан кипятка высотой с дом оставил жильцов без света

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка по факту утренней коммунальной аварии, ставшей причиной отключения от электроэнергии многоэтажного дома и парализовавшей движение транспорта на оживленном перекрестке. Об этом в среду сообщили в надзорном ведомстве региона.

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- По поручению прокурора Челябинской области организована проверка по факту произошедшей коммунальной аварии, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - По ее результатам будет дана оценка действиям виновных должностных лиц.

Горячий фонтан в районе дома № 336 по проспекту Победы в Челябинске забил из-под земли около половины четвертого утра. По отзывам очевидцев, струя кипятка и пара доходила до крыши дома. Вода побежала по перекрытиям, и люди были вынуждены экстренно покидать свои квартиры. А на ближайших улицах остановилось движение транспорта.

Причиной стал намертво вмерзший в ледяную кашу трамвай. Как пояснили в МУП "Челябинский горэлектротранспорт", проверяя перед выходом на линию пути, дежурный вагон забуксовал на месте коммунальной аварии, из-за чего произошел сбой в контактной сети. А когда через час ремонтная бригада устранила повреждение, оказалось, что вагон невозможно сдвинуть с места.

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- Наши ремонтники были вынуждены вручную устранять последствия - вагон буквально выдалбливали изо льда и отогревали автогеном, - сообщила представитель "ЧелябГЭТ" Екатерина Непогодина. - В итоге перекресток был закрыт на несколько часов. И мы планируем направить иск о возмещении убытков за простой виновнику аварии.

По всей видимости, соответствующие иски будут поданы и жителями пострадавшего дома. Как установила прокуратура, управляющая компания своевременно приступила к ликвидации последствий затопления дома. А значит, должна подтвердить причиненный жильцам урон соответствующими актами.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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