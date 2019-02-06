Взрыв прогремел на месторождении под Сургутом

На Западно-Сургутском нефтяном месторождении, расположенном в 20 километрах от Сургута, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу Сургутского района ХМАО.

По данным ведомства, хлопок произошел на конденсатопроводе - трубопроводе, по которому производится перекачка сырья из района добычи на перерабатывающий завод. Как уточнили в диспетчерской службе, после взрыва на связи перестали выходить два человека. Они считаются пропавшими без вести.

В экстренных службах региона РИА Новости уточнили, что на месте ЧП найден один погибший. О судьбе второго пропавшего ничего не сообщается.