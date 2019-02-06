Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех

Производители российского оборудования по обработке багажа в аэропортах обратились к главе минтранса Евгению Дитриху с просьбой сделать приоритетной закупку отечественных разработок.

Об этом зашла речь на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации. Сейчас большая часть техники закупается за рубежом, хотя по многим направлениям есть отечественные аналоги. Переход на отечественное оборудование позволит снизить стоимость перевозки, уверяют производители. А техники для аэропортов в ближайшее время понадобится много. Как показывает статистика, отрасль активно развивается. Но пока не каждый гражданин России может воспользоваться услугами гражданской авиации. В Росавиации хотят сделать так, чтобы каждый мог это сделать. И летать не только через Москву, но и через региональные аэропорты. А для этого нужно реконструировать 68 аэропортов.