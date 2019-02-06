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Рубрика: Экономика

Пора на взлет

Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)

Производители российского оборудования по обработке багажа в аэропортах обратились к главе минтранса Евгению Дитриху с просьбой сделать приоритетной закупку отечественных разработок.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Об этом зашла речь на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации. Сейчас большая часть техники закупается за рубежом, хотя по многим направлениям есть отечественные аналоги. Переход на отечественное оборудование позволит снизить стоимость перевозки, уверяют производители. А техники для аэропортов в ближайшее время понадобится много. Как показывает статистика, отрасль активно развивается. Но пока не каждый гражданин России может воспользоваться услугами гражданской авиации. В Росавиации хотят сделать так, чтобы каждый мог это сделать. И летать не только через Москву, но и через региональные аэропорты. А для этого нужно реконструировать 68 аэропортов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация
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