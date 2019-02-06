"Роскосмос" и РАН предложили готовить юристов по космическому праву

России необходимы специалисты по космическому праву, чтобы отстаивать интересы страны в случае появления территориальных споров при освоении Луны. Об этом говорится в совместном решении "Роскосмоса" и Российской академии наук.

В частности, предлагается поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и другим) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву.

Эксперты отмечают, что такие юристы нужны для отповеди и противодействия некоторым коммерсантам, которые уже сейчас пытаются торговать участками на Луне, ее полезными ископаемыми.

Комментарий

Инна Хаванова, доктор юридических наук, и.о. зав. отделом зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ:

- Не так давно исполнилось 50 лет международному Договору по космосу. Именно этот договор установил, что космическое пространство не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения суверенитета, ни путем использования или оккупации. Безусловно, после его принятия изменилось многое. Рынок коммерческих космических услуг - это связь, вещание, навигация, дистанционное зондирование Земли. Ну и в качестве перспективы - добыча ресурсов.

Размывается монополия государств на освоение космоса. Отсюда и актуализация вопросов регулирования новой сферы - коммерческой космической деятельности, частно-правовой деятельности, связанной с использованием космоса. Страны по-разному реагируют на происходящее. В США, например, в ноябре 2015 года был подписан Закон о развитии коммерческой космической деятельности, конкурентоспособности коммерческих запусков, снявший ограничения для американских частных компаний на добычу минералов на Луне и других небесных телах. Россия дала оценку этому закону в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях, указав на весьма спорное с международно-правовой точки зрения одностороннее решение предоставить собственным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов.

И хотя академик Э.М. Галимов, известный российский геохимик, утверждает, что за исключением изотопа гелия - гелия-3 нет "ни одного вещества, которое было бы экономически выгодно привозить с Луны на Землю", есть немало стимулов для "золотой (астероидной) лихорадки", учитывая, что астероиды технологически более доступные для освоения.

Надо сказать, что некоторые астероиды, действительно, содержат платину, золото, серебро, редкоземельные металлы. Например, пролетевший совсем близко от Земли астероид UW158 нес более 90 млн тонн платины. Он даже получил название "платинового астероида". И, боюсь, конкуренция за месторождения в космосе - совсем не утопия.

Наметился и еще один тренд - создание "космических" оффшоров. Так, в июле 2017 года небольшое герцогство Люксембург (без ракет, космодромов и космонавтов) приняло второй в мире - после американского - и первый в Европе закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе. Зарабатывать на освоении ресурсов космоса уже хотят страны, никогда не участвовавшие ни в одном в космическом проекте. И такая возможность у них появляется, поскольку космические аппараты создают уже не только государства, но и частные компании, а значит…

Закон Люксембурга исходит из того, что ресурсы, добытые в космосе, могут принадлежать частным компаниям. Причем, собственностью они становятся только в извлеченном состоянии. Закон воспроизвел эту хитрую американскую идею, позволяющую, как, видимо, полагают США, формально "на вираже" обогнуть установленный Договором по космосу запрет на владение небесными телами. Кстати, насколько мне известно, в Люксембурге уже есть представительства американских Deep Space Industries, Planetary Resources, немецкой Blue Horizon и японской Ispace.

Российское законодательство не стоит на месте: ведется большая, непростая законопроектная работа. Например, проблемы использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса в значительной мере были решены Федеральным законом от 07.03.2018 N 46-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О космической деятельности".

Распоряжением Высшего Евразийского экономического совета от 06.12.2018 N 6 "О развитии сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" были одобрены предложения о развитии сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Так что открытый космос холоден и одновременно горяч, если оценивать его по шкале современных амбиций государств. Подготовка юристов в области космического права - важнейшая задача. Делать это надо как можно быстрее.