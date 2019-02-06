Россия начнет поставки молока в Китай

Поставки молочной продукции в Китай могут начаться уже в первом полугодии этого года, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе X съезда Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Список из 10 российских предприятий-поставщиков согласован с Китаем в конце прошлого года после длительных переговоров, 4 февраля китайской стороне на согласование направлены еще 23 российских производителя, рассказал Дмитрий Патрушев.

Российская молочная отрасль готова включиться в решение задачи по увеличению несырьевого экспорта. Для этого необходимо наращивать объемы и расширять список поставляемой за рубеж продукции. Сегодня из молочной продукции Россия экспортирует в Китай, к сожалению, только мороженое, посетовал глава минсельхоза.

По итогам прошлого года экспорт молочной продукции снизился на 12 процентов, до 243,5 миллиона долларов, но к 2024 году этот показатель может вырасти до одного миллиарда долларов, отметил министр.

Список из 10 поставщиков уже согласован с Китаем, еще 23 предприятия на подходе

Вроде бы ресурсы для увеличения молочного экспорта в стране есть. В 2018 году было произведено 30,6 миллиона тонн продукта, на 1,3 процента больше, чем годом ранее. В этом году производство еще вырастет на 2,8 процента. Правда, поголовье коров снижается. В отрасли это объясняют повышением удоев, но есть и другие парадоксы. Россия завозит сухое молоко, при этом отечественные молочники жалуются на низкий спрос на свой продукт и низкие закупочные цены. Кроме того, внутри страны потребление молочных продуктов сокращается из-за снижения реальных располагаемых доходов населения, отмечают представители молочной отрасли. В погоне за покупателем переработчики молока снижают стоимость своей продукции за счет использования заменителей молочного жира.

За последние пять лет качество молочных продуктов в стране снизилось, отметил руководитель Россельхознадора Сергей Данкверт. А если не решить эту проблему внутри страны, то как завоевывать зарубежные рынки, поинтересовался он.

Участникам молочного рынка нужно повышать свою ответственность, согласился председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко. Он признал, что для борьбы с фальсификатом можно ужесточить штрафные санкции. Молочники смогут обеспечить внутренние потребности страны в продукте и выйти на зарубежные рынки, если будет сохранен достигнутый уровень господдержки отрасли, отметил Андрей Даниленко.