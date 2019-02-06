Россияне назвали две главные угрозы экологии

Грязный воздух и мусорные свалки - по мнению жителей России, именно эти два фактора, наиболее негативно влияют на экологию. Такие результаты в ходе своего исследования получили сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Помимо загрязнения воздуха и свалок в числе самых острых экологических проблем участники опроса отметили грязные реки и озера, несвоевременный вывоз мусора, плохое качество водопроводной воды. О том, что экология за последние пять лет в целом ухудшилась, заявил 31 процент респондентов. Гораздо меньше (23 процента) граждан сообщили, что ситуация улучшилась.

Ответственность за состояние экологии россияне возлагают преимущественно на местные (30%) и региональные (23%) власти. Об ответственности федеральных властей заявили только 7%. При этом доля тех, кто считает, что в решении экологических проблем должны участвовать сами граждане. По итогам опроса она составила 21 процент.