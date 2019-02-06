Россияне заплатили 860 миллионов рублей налогов через интернет

Граждане в январе заплатили 860 миллионов рублей налогов и сборов онлайн - через официальный сайт Федеральной налоговой службы.

Оплачивать налоги дистанционно позволяют сервисы налоговой: "Личный кабинет налогоплательщика" и "Оплата налогов и пошлин". Ими могут воспользоваться клиенты банков, с которыми налоговое ведомство заключило соглашения.

Сейчас возможность оплаты технически реализована у 42 кредитных организаций, уточняют в пресс-службе ФНС.

Напомним, с этого года граждане могут дистанционно представлять документы, которые используются для налогообложении имущества (включая заявления о налоговых льготах, сообщения об объектах, заявления о получении налоговых уведомлений). Это можно делать через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.