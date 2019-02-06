Российский бизнес заинтересован в реализации масштабных интеграционных проектов в Киргизии. Об этом на экономическом форуме в Бишкеке, посвященном сотрудничеству деловых кругов стран Евразийского союза, заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимательства Александр Мурычев.

- РФ могла бы вкладываться в развитие аэропортов, автомобильных и железной дорог, терминалов и всего, что с этим связано, - сказал он. - Это перспективные проекты. Также речь может идти о горнодобыче. Киргизия в этом отношении богатая страна.

По его мнению, государствам Евразийского союза необходимо развивать кооперационные связи, чтобы сделать ставку на собственные, внутренние ресурсы. Это позволит ЕАЭС стать самодостаточным объединением. "На сегодня рынок кооперационной связи наших стран составляет всего около 15 миллиардов долларов, - отметил Александр Мурычев. - Это очень мало для столь обширного интеграционного пространства. Результаты будут, когда мы начнем строить коммуникативные площадки, на которых можно было бы представлять свои возможности, объединять интересы и искать партнеров. Часто слышишь, что с той или иной стороны нет реального предложения и сопутствующего инструментария. Но со стороны бизнеса двух стран чувствуется желание сотрудничать и развивать связи".

Важность развития инфраструктуры подчеркнул и глава союза, член президиума делового совета ЕАЭС Александр Шохин. По его словам, сотрудничество между странами в этой сфере поможет реализовать транзитный потенциал Евразийского союза, что принесет участникам объединения большие выгоды.

- Страны союза находятся на основных транзитных путях между ЕС и государствами Азии, - напомнил он. - Евразийскому союзу также необходимо реализовать свои конкурентные преимущества в цифровых технологиях. Не менее важно обеспечить модернизационными программами и ресурсами финансовые рынки и институты ЕАЭС.

Представители российских деловых кругов полагают, что Киргизия могла бы получить больше преимуществ от интеграции, если бы власти создали более благоприятные условия для предпринимателей из стран ЕАЭС. "Если окажется, что в республике работать выгоднее, чем в соседних государствах, то бизнес пойдет сюда", - уверяет генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Киргизская сторона, впрочем, сетует на то, что в рамках ЕАЭС пока не удалось избавиться от существующих барьеров в торговле, а также прийти к единым стандартам в ряде сфер экономики.

- Это вопрос законодательства стран Евразийского союза, - пояснил вице-премьер КР Жениш Разаков. - Оно пока недостаточно гармонизировано. В настоящее время правительства наших стран проявляют четкое стремление синхронизировать каждый процесс, который отвечал бы интересам всех, предполагал единообразие некоторых норм. Надо укрепить положения, на которых зиждется союз. Самое главное в том, что есть твердое политическое желание сделать его образцовым и удобным для всех участников. Страны нуждаются в сотрудничестве друг с другом. А существование барьеров вызвано тем, что все пять государств ЕАЭС связаны соглашениями в рамках других объединений, включая ВТО, где есть свои обязательства.

Тем не менее, как утверждает Жениш Разаков, в каждой из стран союза наблюдается заметный рост торгового оборота в рамках ЕАЭС. Той же точки зрения придерживается и вице-министр национальной экономики Казахстана Айбатыр Жумагулов.

- С момента образования ЕАЭС товарооборот между Киргизией и Казахстаном вырос на 10 процентов, - привел он данные. - Есть возможность увеличения объема торговли еще по двадцати позициям. Казахская сторона заинтересована в создании совместных предприятий. Мы видим порядка полусотни ниш, которые можно реализовать совместно с соседней республикой.

Тем временем



Киргизия и Россия договариваются о создании торгово-логистического центра на юге республики. Этот вопрос обсуждался на совещании в формате видеоконференции между минэкономики КР и минэкономразвития РФ. Предполагается, что в строительстве центра также примет участие Узбекистан как один из важных партнеров как Киргизии, так и России.



Логистический центр призван решить важные для местных производителей задачи. В нем, как ожидается, будет аккумулироваться продукция для отправки в регионы России. Фермерам станет проще искать партнеров в РФ. В свою очередь российские торговые сети смогут получить доступ к киргизским производителям напрямую.



- Отечественные продукты питания должны стать своего рода брендом, - заявил немногим ранее премьер республики Мухаммедкалый Абылгазиев. - В том числе - для привлечения большего количества туристов из других стран. Стремление выйти на региональные экспортные рынки должно иметь под собой прочное основание в виде конкурентоспособной продукции в достаточных объемах, соответствующей высоким стандартам качества. В условиях мелкотоварности, остающейся по-прежнему одним из основных препятствий повышению качества и росту валового производства сельскохозяйственной продукции, целесообразно обратиться к мировому опыту кластерного подхода.



Более предметно обсудить создание логистического центра стороны планируют на заседании киргизско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и восьмой межрегиональной киргизско-российской конференции. Участвовать в последней выразили желание около 500 представителей бизнеса двух стран. Оба мероприятия должны пройти в ближайшее время, предваряя переговоры на высшем уровне - в рамках государственного визита в КР президента РФ Владимира Путина.



Лидер России, по данным официальных источников, прибудет в Киргизию в конце марта текущего года. По итогам государственного визита ожидается подписание около пятнадцати документов о сотрудничестве в военной, экономической и правоохранительной сферах, а также об укреплении межрегиональных связей.