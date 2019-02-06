Роструд напомнил, как будем отдыхать в феврале

В честь Дня защитника Отечества россияне в этом году будут отдыхать только два дня - субботу и воскресенье 23 и 24 февраля. Такое положение дел было закреплено постановлением правительства о переносе выходных и праздничных дней.

Выходной день с субботы 23 февраля перенесен на 10 мая (но так как день 23 февраля еще и праздничный, все равно будем отдыхать).

В Роструде в свою очередь напомнили, что предпраздничный день 22 февраля должен быть, по закону, сокращенным. Люди, работающие "пятидневку", смогут уйти домой на час раньше.

А вот на Международный женский день праздничный отдых у россиян продлится три дня - с 8 по 10 марта.