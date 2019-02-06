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Рубрика: Экономика

Альянс со знаком "плюс"

Саудовская Аравия предложила России создать альянс на три года
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
Саудовская Аравия и ее ближневосточные союзники из ОПЕК выступили за создание альянса с Россией, которая формально возглавляет группу из десяти стран, участвующих в международном соглашении о регулировании нефтедобычи ОПЕК+ и составляющих этот "плюс". Речь идет о некоем союзе сроком на три года, который не подразумевает расширения состава ОПЕК или юридически обязывающих взаимоотношений.

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники в картеле. Члены ОПЕК+ обсудят предложение об альянсе 18 февраля, а окончательное решение могут принять в апреле, когда министры рассмотрят возможность изменения условий сделки ОПЕК+.

Саудовская Аравия хочет привлечь сильного союзника в лице России для противостояния с США

Ранее Саудовская Аравия предлагала создать совершенно новую организацию и пригласить в ее состав Россию как полноправного члена. Иран, Ирак, Нигерия, Ангола и Алжир выступили против, так как это могло привести к олигополии в картеле (вся власть была бы сосредоточена в руках Москвы и Эр-Рияда). В декабре министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что пока речи о создании нового картеля ОПЕК с Россией не идет. Текущее предложение Саудовской Аравии - это, по сути, компромиссный вариант создания альянса, пишет WSJ. В Минэнерго РФ последние предложения саудовской стороны не прокомментировали.

Стратегия развития Китая может лечь в основу российской экономики

Оформление участников ОПЕК+ в формальную организацию обсуждается с июня прошлого года, когда участники сделки высоко оценили результаты сотрудничества и высказали намерение продолжить взаимодействие, вспоминает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Выгода для Москвы и Эр-Рияда от создания альянса лежит на поверхности, считает он: две страны обеспечивают около 50% добычи 24 участников сделки ОПЕК+, и при более тесном сотрудничестве они могут практически монопольно принимать решения, при необходимости игнорируя интересы более мелких игроков. "Сейчас Саудовская Аравия, с одной стороны, частично скована обязательствами в рамках ОПЕК, а с другой - не может полноценно рассчитывать на РФ в качестве партнера ввиду отсутствия каких-либо формальных договоренностей, помимо сделки ОПЕК+", - объясняет Галактионов мотивы Эр-Рияда.

Возможно, Саудовская Аравия хочет привлечь сильного союзника в лице России для противостояния с США, поскольку Вашингтон очень недоволен действиями ОПЕК, которые подняли цены на нефть, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Без поддержки России усилия по снижению добычи могут быть обречены на провал. При этом, по мнению Ващенко, Россия не будет возлагать на себя юридически значимые обязательства.

Экономика Макроэкономика Международные организации ОПЕК
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