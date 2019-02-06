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06.02.2019 19:02
Рубрика: Спорт

Искупаем в Волге

Наши сыграют с финнами вынесенный матч Евротура в Ярославле
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
В четверг стартует шведский этап хоккейного Евротура. Сборная России свой первый матч проведет в Ярославле против финнов.

Если сравнить состав нынешней команды с тем, который выступал на домашнем Кубке Первого канала в декабре, ключевое отличие бросается в глаза. Тогда почти вся сборная состояла из игроков ЦСКА и СКА, а теперь из армейских клубов вызвано всего пять человек.

- Мы посчитали нужным позвать лидеров из других клубов, - рассказал наставник национальной команды Илья Воробьев. - Есть ярославские ребята, из молодежной сборной. Это говорит о нашей эффективности. Мы следим за всеми возрастами.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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У ярославского "Локомотива", к слову, в этот раз самое внушительное представительство в сборной - шесть человек. Очень здорово, учитывая тот факт, что матч пройдет на Волге. При этом оснований для подозрений в каком-то блате нет: "Локо", делающий ставку на своих воспитанников, занимает в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ третье место, уступая только СКА и ЦСКА. И тот же голкипер "Локомотива" Илья Коновалов, который сегодня займет место в воротах сборной, свой шанс заслужил. Если кто не в курсе, у 21-летнего вратаря в нынешнем сезоне КХЛ уже десять "сухарей. Столько же только у его тезки из ЦСКА Сорокина.

А вообще в национальной команде нынешнего созыва собрана не только молодежь. Например, впервые приглашение получили динамовцы Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев, входящие в топ-5 бомбардиров КХЛ. 31-летний Шипачев, кстати, на правах самого опытного получил еще и капитанскую нашивку. "Задача на турнир - сыграть на команду", - заявил хоккеист.

Добавим, что встреча с финнами станет для наших уже третьей в сезоне. Предыдущие две россияне выиграли с общим счетом 8:0.

Где будем смотреть

7 февраля, четверг 19:30. Россия - Финляндия. Прямой эфир

Спорт Хоккей Евротур
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