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06.02.2019 07:25
Рубрика: В мире

Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии

Текст: Александр Саможнев

Сенат США во вторник принял законопроект, предусматривающий введение санкций за оказание военной помощи Сирии. Под действие документа попадают также Россия и Иран, сообщает Bloomberg.

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За документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" высказались более 77 из 100 сенаторов. Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио от Республиканской партии, у которой большинство в Сенате. Инициативу поддержал лидер демократов Чак Шумер. Это дает основание полагать, что документ пройдет и палату представителей, после чего поступит на подпись президенту.

Предусматривается, что санкции будут введены против стран, имеющих деловые отношения с правительством президента Сирии Башара Асада, прежде всего, против России и Ирана, речь идет, в том числе, о поставках запчастей для самолетов и торговле нефтепродуктами, а также против Центробанка этой страны.

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Напомним, в ноябре Вашингтон уже вводил антисирийские санкции за поставки топлива правительству Сирии, под которые попали российские компании "Промсырьеимпорт" и Global Vision Group, а также около двадцати танкеров.

Комментируя принятые меры, минфин США утверждал, что таким образом осуществляется противодействие не только России и Ирану, но и финансированию запрещенных террористических организаций.

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