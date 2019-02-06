Народный артист России Сергей Гармаш - "СОЮЗу"

Сергей Гармаш - один из самых востребованных российских актеров, лауреат премий "Золотой орел", "Белый слон", обладатель приза Постоянного Комитета Союзного государства "Герой нашего времени" с формулировкой "За экранное воплощение настоящего мужского характера".

Сергей Леонидович, бытует мнение, что артисты не читают сценариев. Вы читаете?

Сергей Гармаш: Дочитываю до конца, чтобы честно и аргументированно отказаться.

У вас очень широкое актерское амплуа, а в жизни вы какой?

Сергей Гармаш: С моим лицом трудновато сыграть нежного возлюбленного. Не считаю себя жестким, но и мягким, покладистым меня тоже не назовешь.

Вы ведь парень из Херсона, из простой семьи? Никакой актерской династии в помине...

Сергей Гармаш: Мама окончила семь классов, работала диспетчером автобусной станции, папа сменил несколько профессий. В школьные годы был я дебоширом и хулиганом. Сбегал с уроков, разбивал окна, пару раз даже был исключен из школы. Я же был заводной! Знаете, у меня никогда не было цели сниматься ради денег. Не поверите, отдыхать я первый раз отправился, когда мы с Инной поженились - это было в 1984 году, а второй раз, когда родился сын Ваня, - в 2006 году.

На вашем счету более ста киноролей. Наверняка есть своя система работы над ролью?

Сергей Гармаш: Над каждой ролью своя. В сериале "Каменская", который снимался на "Беларусьфильме", был долгий съемочный период. И там у меня выработалась такая система: я с вечера прочитывал текст и двух репетиций хватало, чтобы его запомнить. Но на съемках картин "Свои" Месхиева, "12" я учил текст с запасом в два дня до съемок и даже переписывал в тетрадь.

А в знак несогласия с режиссером отказывались сниматься?

Сергей Гармаш: Нет. Однажды отказался от главной роли в фильме Павла Лунгина "Остров", которую в итоге сыграл Петр Мамонов. И правильно сделал, что отказался. Когда увидел фильм, то картина все мои сомнения сняла. Это тот момент, когда роль - только для этого человека.

Часть вашей кинематографической жизни прошла в Минске.

Сергей Гармаш: Минск - удобная площадка. Люди доброжелательные, профессионалы там отличные. Минск - это возможность сбежать из Москвы, от шума, суеты. Это было важно для нашей камерной истории - фильма Валерия Тодоровского "Любовник". В Минске мы с Олегом Янковским получили возможность сосредоточиться на фильме, друг на друге. Проводили вместе часов по шестнадцать, расходились обычно где-то в два ночи.

А смена когда начиналась?

Сергей Гармаш: В семь. Стояла осень, пасмурно, ни одного веселого солнечного денька. И настроение у нас соответствующее. Мы жили тогда на квартирах. Друг от друга в трех-пяти минутах, а до этих съемок в Москве ни разу не встретились. Только в Минске стали общаться. У нас с Олегом Янковским на съемках биологическое соединение произошло, это важно. В съемочной группе было много белорусских ребят, потом следующую "Каменскую" тоже в Минске снимали. Как-то раз замерз я на съемочной площадке, говорю девочкам: "Мне бы утеплиться". Они приносят куртку, ту самую, мою, в которой я снимался в картине "Любовник". Проходил тогда в ней весь день. Попросил на память. Отдали.

Поэтому вы так обрадовались, когда внуку Олега Янковского Ивану вручили "Золотого орла"?

Сергей Гармаш: Я рад, что продолжается кинематографическая традиция. "Золотой орел" - премия особенная. Она с каждым годом набирает обороты. Слава богу, не теряет своих ценностей.

Вы сами - лауреат премии Союзного государства в номинации "Герой нашего времени". Кто для вас герои вашего времени?

Сергей Гармаш: Владимир Высоцкий, сыгравший в картине Говорухина Жеглова, - герой нашей молодости. Чулпан Хаматова, которая через свой фонд помогает детям.

В Минске Валерий Тодоровский снимал "Стиляг", где у вас блистательная роль второго плана.

Сергей Гармаш: В фильме снималась замечательная молодежь, мне с ней было комфортно. Наша молодежь меня убеждает, что кино наше становится лучше.

Фильм "Ван Гоги" c вашим участием очень тепло был встречен на последнем минском "ЛЄстападе" - о нем рассказывала почетный гость фестиваля Светлана Немоляева.

Сергей Гармаш: "Ван Гоги" Сергея Ливнева делался с огромной нежностью - это чувствовалось на экране. Ливнев в свое время прославился как соавтор сценария "Ассы" и постановщик "Серпа и молота", а потом ушел в продюсеры. Но в "Ван Гогах" хватает удачных шуток, а главное - Ливнев собрал в фильме превосходный актерский ансамбль: Ольбрыхский, Серебряков, Полина Агуреева, Елена Коренева, Светлана Немоляева, Наталья Негода, Ольга Остроумова, Авангард Леонтьев, Евгений Ткачук.

В школьные годы был я дебоширом и хулиганом. Сбегал с уроков, разбивал окна, пару раз даже был исключен из школы. Я же был заводной!

В фильме Дмитрия Месхиева "Два билета домой" вы не только сыграли главного героя, но и выступили как соавтор сценария и сопродюсер картины.

Сергей Гармаш: Задела история. Героиня - девушка Люба из провинциального городка - всю жизнь прожила в интернате для детей-сирот, я сыграл ее родного отца, который просидел в колонии за убийство ее матери. Люба садится на поезд и едет в колонию с целью убить отца.

28 февраля 2019 года выходит фильм "Любовницы" с вашим участием. Кто ваши партнеры?

Сергей Гармаш: Режиссер - Елена Хазанова, музыку написала Диана Арбенина. В ролях Паулина Андреева, белоруска Саша Бортич, Мария Шалаева, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Елена Валюшкина, Евгения Брик, Елизавета Арзамасова. Фильм рассказывает о трех москвичках-медсестрах, они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но когда цель достигнута, у подруг появляется идея выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников.

Вы ждете выхода своих картин?

Сергей Гармаш: Я жду результата.

Вы часто выступаете с чтением текстов со сцены. Для чего?

Сергей Гармаш: Чтобы привлечь молодежь и детей. Сейчас стали меньше читать, а была самая читающая страна!

А сами кого любите из писателей?

Сергей Гармаш: Очень люблю Достоевского и верю ему, что русский человек без страдания не человек. Я поступил в театр "Современник" с монологом Мити Карамазова. А спустя какое-то время Валерий Фокин пришел в театр ставить "Карамазовых" и дал мне роль Мити.

Чувство зависти вам знакомо?

Сергей Гармаш: Ни зависть, ни слепая ревность меня никогда не одолевали.

Кому вы признательны в жизни?

Сергей Гармаш: Галине Борисовне Волчек. Я прожил всю свою жизнь в театре "Современник". Она мне в чем-то была как мать.

Из досье "СОЮЗа"

Сергею Гармашу - 60 лет. Окончил Школу-студию МХАТ. По окончании вуза, в 1984 году, был принят в труппу московского театра "Современник". Один из ведущих актеров театра. Сыграл более 100 ролей в кино.