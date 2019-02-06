Шесть предпринимателей получили премию "Немалый бизнес"

Новости

Суд в Орле приговорил адепта "Свидетелей Иеговы" к шести годам тюрьмы 14:41
В Беларусь поставлена на вооружение РЛС пятого поколения 14:40
Волгоградские доярки признались в воровстве скота 14:36
В Казани завуч пригрозила пустить школьников "на колбасу" 14:36
Украина разрывает соглашение с Россией об обмене правовой информацией 14:30
Путин предложил продлить амнистию капиталов на год 14:28
В Музее Тропинина появилась 3D-модель картины "Кружевница" для незрячих 14:23
Названы претенденты на звание лучшего автомобиля в мире 14:22
В Брюсселе подписано соглашение о вступлении Северной Македонии в НАТО 14:20
Стрельбу по бронетехнике с вертолетов Ми-28Н показали на видео 14:15
В Аргентине нашли останки нового вида динозавров 14:09
ОДКБ проведет учения "Эшелон" 14:09
НАФИ: Половина россиян пожаловались на трудности с выплатой кредитов 14:05
Мать Кокорина снова предложила за него залог в 10,4 миллиона рублей 13:59
Следствие и прокурор попросили продлить арест Кокорину и Мамаеву 13:56
Донского агрария осудили за махинации с субсидиями и кредитами 13:55
В ГИБДД заявили о необходимости создания базы данных перевозчиков 13:46
Песков заявил об отсутствии претензий России к Януковичу 13:45
Volkswagen Passat для Европы оказался современнее американского 13:32
В Ингушетии мужчина расстрелял машины сборщиков черемши 13:30
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией с Медведчуком 13:29
На Кубани главу ЖСК заподозрили в обмане дольщиков на 20 млн рублей 13:18
Фото: Мамаев перед заседанием суда отпустил бороду 13:17
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании" 13:11
СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 13:05
Рубрика: Экономика

Шесть предпринимателей получили премию "Немалый бизнес"

Текст: Надежда Толстоухова
В Москве объявили итоги премии "Немалый бизнес", проводившейся при поддержке Минэкономразвития РФ и Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ. Победителями в шести номинациях стали шесть российских предпринимателей.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Бизнес меняется, предпринимательство действительно становится другим. Каждый из проектов, который мы увидели здесь, заточен не только на получение прибыли, но и на изменение страны", - сказал на церемонии вручения министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Путин встретится с опытными и молодыми бизнесменами

Всех предпринимателей, вошедших в шорт-лист премии, Орешкин пригласил на личную встречу, чтобы обсудить проблемы российского бизнеса. А шесть победителей встретятся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

В номинации "Добрый бизнес" победил владелец компании по производству реабилитационных тренажеров для инвалидов из Красноярска Артем Маланин. В номинации "Инновационный прорыв" лучшим стал Илья Сачков из Москвы, чья IT-компания выпускает софт для предотвращения и расследования киберпреступлений. Призом за "Ранний успех" наградили 24-летнюю предпринимательницу из города Гагарин Юлию Кузнецову, учредившую сеть языковых школ. В номинации "Реальный продукт" лучшим стал Артем Копылов из Воронежа, сумевший построить успешный бизнес по производству зерносушилок. Приз за "Стремительный рост" получил Андрей Духовской из Мурома, организовавший производство натурального кваса по домашней рецептуре. Гран-при премии достался Николаю Кузякову, владельцу кондитерской фабрики из Пензы.

Более 12 тысяч студентов присоединились к проекту "Бизнес уикенд"

Подать заявку на участие в премии могли владельцы малого и среднего бизнеса не старше 40 лет, имеющие минимум три человека в штате компании и оборот от трех миллионов рублей в год. Из 8,5 тысячи заявок в лонг-лист попали 100 проектов, из которых впоследствии в три этапа выбрали шесть победителей. Они получат пакет услуг для развития бизнеса "Золотой год". В него войдет диагностика компании группой экспертов, в числе которых будет и Борис Титов, и четыре встречи в течение года с менторами из ведущих московских компаний, лидеров в своих отраслях. Кроме того, для победителей организуют выездную бизнес-программу в Китай и предоставят премиальный билет на Санкт-Петербургский экономический форум-2019. Им подарят год бесплатного расчетно-кассового обслуживания в Сбербанке и будут продвигать их идеи через соцсети организаторов.

Экономика Бизнес
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил продлить амнистию капиталов на год
Следствие и прокурор попросили продлить арест Кокорину и Мамаеву
Появились подробности столкновения ракетного крейсера США с сухогрузом
Медведев освободил от должности главу "Автодора" Сергея Кельбаха
Фото: Москва прощается с рэпером Децлом