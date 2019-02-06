Шесть предпринимателей получили премию "Немалый бизнес"

В Москве объявили итоги премии "Немалый бизнес", проводившейся при поддержке Минэкономразвития РФ и Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ. Победителями в шести номинациях стали шесть российских предпринимателей.

"Бизнес меняется, предпринимательство действительно становится другим. Каждый из проектов, который мы увидели здесь, заточен не только на получение прибыли, но и на изменение страны", - сказал на церемонии вручения министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Всех предпринимателей, вошедших в шорт-лист премии, Орешкин пригласил на личную встречу, чтобы обсудить проблемы российского бизнеса. А шесть победителей встретятся в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

В номинации "Добрый бизнес" победил владелец компании по производству реабилитационных тренажеров для инвалидов из Красноярска Артем Маланин. В номинации "Инновационный прорыв" лучшим стал Илья Сачков из Москвы, чья IT-компания выпускает софт для предотвращения и расследования киберпреступлений. Призом за "Ранний успех" наградили 24-летнюю предпринимательницу из города Гагарин Юлию Кузнецову, учредившую сеть языковых школ. В номинации "Реальный продукт" лучшим стал Артем Копылов из Воронежа, сумевший построить успешный бизнес по производству зерносушилок. Приз за "Стремительный рост" получил Андрей Духовской из Мурома, организовавший производство натурального кваса по домашней рецептуре. Гран-при премии достался Николаю Кузякову, владельцу кондитерской фабрики из Пензы.

Подать заявку на участие в премии могли владельцы малого и среднего бизнеса не старше 40 лет, имеющие минимум три человека в штате компании и оборот от трех миллионов рублей в год. Из 8,5 тысячи заявок в лонг-лист попали 100 проектов, из которых впоследствии в три этапа выбрали шесть победителей. Они получат пакет услуг для развития бизнеса "Золотой год". В него войдет диагностика компании группой экспертов, в числе которых будет и Борис Титов, и четыре встречи в течение года с менторами из ведущих московских компаний, лидеров в своих отраслях. Кроме того, для победителей организуют выездную бизнес-программу в Китай и предоставят премиальный билет на Санкт-Петербургский экономический форум-2019. Им подарят год бесплатного расчетно-кассового обслуживания в Сбербанке и будут продвигать их идеи через соцсети организаторов.