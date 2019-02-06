Следствие и прокурор попросили продлить арест Кокорину и Мамаеву

В среду в Тверском суде Москвы началось новое заседание суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые уже четыре месяца находятся под стражей по делу о драках в центре Москвы. Следствие попросило продлить срок ареста футболистам, а также их соучастникам - брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому.

Эти действия со стороны обвинения ожидались. Следователь подчеркнул, что продолжается ознакомление с материалами дела всех его действующих лиц, потому необходимо продлить срок, чтобы завершить эту процедуру. Также с материалами должны ознакомиться и сами обвиняемые.

Прокуратура поддержала продление срока, делая акцент на том, что обвиняемые совершили ряд умышленных преступлений. И для завершения дела требуется еще время. По мнению прокурора, продление ареста является разумным и соответствующим необходимым процессуальным действиям.

В свою очередь, адвокат Игорь Бушманов заявил, что процедура ознакомления с материалами дела излишне затягивается. Он обратился к суду с просьбой предоставить защите график ознакомления потерпевших с материалами, но получил отказ. Бушманов заметил, что все процедуры можно было закончить еще в прошлом году, и состоявшееся два месяца назад продление срока ареста до 8 февраля было произведено с нарушением процессуальных норм.