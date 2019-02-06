Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

Служба гражданства и иммиграции США с 29 марта закрывает свой офис в Москве. Как отмечается на сайте ведомства, причиной этого стало значительное сокращение объема работы.

Последние заявки офис примет 28 февраля. Впоследствии его функции будет выполнять отделение в Афинах. Помимо российских граждан в него смогут также обращаться представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

В исключительных случаях некоторые функции службы сможет выполнить посольство или консульство США в той или иной стране, например, принять документы, которые обычно посылаются по почте.