Новости

Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов 19:36
Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах 19:29
Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве 19:09
Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек 18:58
Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех 18:51
В Подмосковье резко снизилось число дачных краж 18:47
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 18:38
Мадридские таксисты завершили забастовку 18:35
Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом 18:30
Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 20:25
Рубрика: В мире

Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

Текст: Юрий Когалов

Служба гражданства и иммиграции США с 29 марта закрывает свой офис в Москве. Как отмечается на сайте ведомства, причиной этого стало значительное сокращение объема работы.

Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии

Последние заявки офис примет 28 февраля. Впоследствии его функции будет выполнять отделение в Афинах. Помимо российских граждан в него смогут также обращаться представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

В исключительных случаях некоторые функции службы сможет выполнить посольство или консульство США в той или иной стране, например, принять документы, которые обычно посылаются по почте.

В мире США Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"