Смартфоны Xiaomi будут лучше фотографировать после обновления

С выходом новой версии прошивки MIUI смартфоны Xiaomi получат поддержку ночного режима съемки Super Night Scene. Информацию об этом подтвердил Ван Чуань, один из руководителей Xiaomi, пишет GizChina.

В режиме Super Night Scene приложение камеры делает восемь снимков с разной экспозицией (временем выдержки), чтобы получить кадры с проработкой как светлых, так и темных участков, и затем объединяет их в одно фото. В результате снимки получаются достоверными и напоминающими то, что видит человеческий глаз.

Известно, что поддержка "суперночного" режима появится в смартфонах Xiaomi Mi8 Lite и Mi8 SE. Вероятнее всего, это произойдет уже в феврале текущего года. Первым такой режим получил Xiaomi Mi Mix 3, позднее - Pocophone F1 и Mi8.