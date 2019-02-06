Союз музеев рекомендовал использовать лазерную сигнализацию на выставках

Обеспокоенные безопасностью полотен музейщики порекомендовали усилить систему охраны произведений искусства. Среди предложенных Союзом музеев России (СМР) мер - использование лазерной и световой сигнализации для контроля доступа к экспонатам.

Кроме того, в Союзе музеев отметили необходимость создать доступную отечественную систему безопасности, которая бы включала охрану на трех уровнях, а именно: охрану периметра здания, объема экспозиционного зала, а также витрин и отдельных экспонатов.

Как отмечают в музеях, на данный момент трудно обеспечить безопасность отдельных произведений искусства, так как специальные импортные системы стоят слишком дорого.

"Необходимо развитие, совершенствование и внедрение барьерных методов защиты в экспозиционных и выставочных пространствах: усиление повесочных конструкций, использование металлических погонов или тросов, установку в местах крепления механических блокираторов, затрудняющих или не позволяющих снятие экспоната с подвеса без специального инструмента, использование лазерных (световых) сигнализаций для контроля доступа к предметам культуры, создание систем перекрытия периметра по тревожному сигналу", - говорится в заявлении Союза музеев, опубликованном на официальном сайте СМР.

В организации также отмечают, что необходимо налаживать межведомственное взаимодействие, а также увеличивать целевое финансирование учредителем (а для многих музеев учредителем является Министерство культуры) и выделять государственные субсидии для развития систем безопасности музеев и коллекций.

Вопрос об охране коллекций встал особенно остро после событий 27 января, когда из Инженерного корпуса Третьяковской галереи на глазах у посетителей похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Полотно, к счастью, вскоре обнаружили, и эксперты отметили лишь незначительные повреждения, нанесенные картине при транспортировке. Не только музейное сообщество, но и вся общественность были шокированы инцидентом, который поднял важные вопросы безопасности экспонатов в музеях. Впрочем, некоторых эти события не напугали: например, в Музее Мунка отметили, что подготовка к открытию ретроспективы норвежского живописца идет по плану, оно состоится в Инженерном корпусе Третьяковки 15 апреля 2019 года.