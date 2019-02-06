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06.02.2019 17:57
Рубрика: Власть

Звонок в счет долга

Предлагается штрафовать сотовые компании за отказ дать приставам информацию
Текст: Владислав Куликов
Готовится законопроект, который введет штрафы за отказ предоставить судебным приставам информацию в рамках административного расследования. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Игорь Савенко после встречи с представителями коллекторских организаций.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Предлагаемое нововведение коснется в том числе сотовых операторов. Если приставам требуется детализация звонков с коллекторских номеров, компания должна предоставить такие данные.

Напомним, два года назад закон ввел строгие правила взыскания долгов. Нормы распространяются на коллекторов, а также сотрудников организаций, работающих с должниками своей фирмы (например, банковских клерков, юристов управляющих компаний, занимающихся возвратом долгов по коммунальной плате и т.д.).

В частности, при взыскании долгов запрещено звонить гражданам слишком часто. В законе прописаны четкие ограничения. Например, разрешено не более одной встречи в неделю, не более одних телефонных переговоров в сутки, не более двух телефонных переговоров в неделю. За нарушение предусмотрены штрафы.
Контролирует выполнение правил Федеральная служба судебных приставов.

Фото: iStock
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Заниматься же взысканием долгов на коммерческой основе могут коллекторские организации, включенные в реестр службы судебных приставов. Принимают не всех желающих: к коллекторским организациям есть ряд серьезных требований. "По состоянию на 31 декабря 2018 года в государственном реестре состояло 220 организаций, - сообщил заместитель директора ФССП России Игорь Савенко. - В 2018 году в Службу поступило 88 заявлений о включении в реестр, по 63 заявлениям приняты положительные решения, по 25 заявлениям вынесены отказы".

За год были исключены из реестра тринадцать организаций, в том числе три юридических лица по инициативе службы судебных приставов в связи с многочисленными нарушениями закона. Еще одна организация была исключена в этом году.

Как показывает практика, чаще всего граждане жалуются именно на слишком частые звонки коллекторов. Также коллекторы нередко тревожат родных и близких должника, а это строго запрещено. Иногда для того, чтобы привлечь нарушителей к ответу, достаточно составить протокол и отправить материалы в суд. Но в некоторых случаях приставам приходится проводить административное расследование, чтобы собрать доказательства. Такие полномочия появились у ведомства в прошлом году. Сейчас разрабатывают законопроект, который не позволит никому отмахиваться от запросов судебных приставов. Нельзя будет промолчать, нельзя будет ответить "ничего не скажем".

Еще одно предложение: запретить директорам коллекторских агентств, исключенных за нарушения, вновь создавать фирмы по взысканию долгов. Однако претензии есть не только к коллекторам. Нередко за рамки закона выходят сотрудники банков, микрофинансовых организаций или управляющих компаний. Санкции для них ниже, чем для коллекторов. По мнению экспертов, штрафы для таких взыскателей необходимо поднять.

Власть Право Административное право Правительство Минюст ФССП Законопроекты и комментарии
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