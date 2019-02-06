Готовится законопроект, который введет штрафы за отказ предоставить судебным приставам информацию в рамках административного расследования. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Игорь Савенко после встречи с представителями коллекторских организаций.

Предлагаемое нововведение коснется в том числе сотовых операторов. Если приставам требуется детализация звонков с коллекторских номеров, компания должна предоставить такие данные.

Напомним, два года назад закон ввел строгие правила взыскания долгов. Нормы распространяются на коллекторов, а также сотрудников организаций, работающих с должниками своей фирмы (например, банковских клерков, юристов управляющих компаний, занимающихся возвратом долгов по коммунальной плате и т.д.).

В частности, при взыскании долгов запрещено звонить гражданам слишком часто. В законе прописаны четкие ограничения. Например, разрешено не более одной встречи в неделю, не более одних телефонных переговоров в сутки, не более двух телефонных переговоров в неделю. За нарушение предусмотрены штрафы.

Контролирует выполнение правил Федеральная служба судебных приставов.

Заниматься же взысканием долгов на коммерческой основе могут коллекторские организации, включенные в реестр службы судебных приставов. Принимают не всех желающих: к коллекторским организациям есть ряд серьезных требований. "По состоянию на 31 декабря 2018 года в государственном реестре состояло 220 организаций, - сообщил заместитель директора ФССП России Игорь Савенко. - В 2018 году в Службу поступило 88 заявлений о включении в реестр, по 63 заявлениям приняты положительные решения, по 25 заявлениям вынесены отказы".

За год были исключены из реестра тринадцать организаций, в том числе три юридических лица по инициативе службы судебных приставов в связи с многочисленными нарушениями закона. Еще одна организация была исключена в этом году.

Как показывает практика, чаще всего граждане жалуются именно на слишком частые звонки коллекторов. Также коллекторы нередко тревожат родных и близких должника, а это строго запрещено. Иногда для того, чтобы привлечь нарушителей к ответу, достаточно составить протокол и отправить материалы в суд. Но в некоторых случаях приставам приходится проводить административное расследование, чтобы собрать доказательства. Такие полномочия появились у ведомства в прошлом году. Сейчас разрабатывают законопроект, который не позволит никому отмахиваться от запросов судебных приставов. Нельзя будет промолчать, нельзя будет ответить "ничего не скажем".

Еще одно предложение: запретить директорам коллекторских агентств, исключенных за нарушения, вновь создавать фирмы по взысканию долгов. Однако претензии есть не только к коллекторам. Нередко за рамки закона выходят сотрудники банков, микрофинансовых организаций или управляющих компаний. Санкции для них ниже, чем для коллекторов. По мнению экспертов, штрафы для таких взыскателей необходимо поднять.