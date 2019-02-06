После серии встреч в Еврокомиссии и бельгийском правительстве американцы намерены отправиться в другие европейские столицы, продвигая тезис о том, что "китайский телекоммуникационный гигант представляет серьезную угрозу безопасности", и призывая партнеров закрыть для Huawei европейский рынок и "переориентироваться на других поставщиков".
Этот вопрос представители госдепа хотят поднять перед союзниками по НАТО и на предстоящей Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Срыв сделки китайских производителей с ЕС "остается среди приоритетных задач Вашингтона", признает анонимный собеседник агентства. При этом конкретных доказательств шпионской активности Huawei (США утверждают, что компания с помощью устанавливаемого на гаджетах оборудования занимается сбором личных данных пользователей в интересах спецслужб КНР) в госдепе не привели, передает Reuters.
Между тем европейцы пока не спешат следовать призывам США. "На этой стадии мы не приняли решения о запрете Huawei во Франции", - заявил источник в правительстве Пятой республики. А немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что министры в правительстве ФРГ договорились провести неформальное закрытое заседание по гарантиям безопасности со стороны Пекина в свете 5G-технологий.