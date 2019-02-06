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Рубрика: В мире

Госдеп против

США убеждают ЕС отказаться от Huawei для систем 5G
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
В ЕС прибыла делегация из Госдепа США, которая собирается "использовать все возможные методы", чтобы убедить европейских союзников отказаться от закупок оборудования компании Huawei для внедрения систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского дипломата, участвовавшего в переговорах в Брюсселе.

После серии встреч в Еврокомиссии и бельгийском правительстве американцы намерены отправиться в другие европейские столицы, продвигая тезис о том, что "китайский телекоммуникационный гигант представляет серьезную угрозу безопасности", и призывая партнеров закрыть для Huawei европейский рынок и "переориентироваться на других поставщиков".

Фото: AP
Минюст Канады получил запрос США на экстрадицию финдиректора Huawei

Этот вопрос представители госдепа хотят поднять перед союзниками по НАТО и на предстоящей Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Срыв сделки китайских производителей с ЕС "остается среди приоритетных задач Вашингтона", признает анонимный собеседник агентства. При этом конкретных доказательств шпионской активности Huawei (США утверждают, что компания с помощью устанавливаемого на гаджетах оборудования занимается сбором личных данных пользователей в интересах спецслужб КНР) в госдепе не привели, передает Reuters.

Между тем европейцы пока не спешат следовать призывам США. "На этой стадии мы не приняли решения о запрете Huawei во Франции", - заявил источник в правительстве Пятой республики. А немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что министры в правительстве ФРГ договорились провести неформальное закрытое заседание по гарантиям безопасности со стороны Пекина в свете 5G-технологий.

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