Стратегия развития Китая может лечь в основу российской экономики

Из всех зарубежных стратегий развития реалиям экономики России больше других отвечает китайская, пришли к выводу специалисты Института экономики роста им. Столыпина.

Авторы всех стратегий солидарны, что ускорение экономического роста возможно только в случае локализации всей цепочки создания добавленной стоимости на территории страны и роста производительности труда. Особая роль уделяется цифровизации секторов экономики.

В стратегии Китая построение цифровой экономики находится на третьем месте после модернизации сельского хозяйства и оптимизации промышленности. Это объяснимо: еще десять лет назад большая часть населения в этой стране могла позволить себе мясо лишь по праздникам, а в промышленности господствовал неквалифицированный ручной труд. Теперь улучшение качества жизни населения - приоритетная задача.

Нет смысла слепо копировать стратегии западных стран, опыт Китая России гораздо ближе

Промышленная стратегия Великобритании в первую очередь направлена на развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. По экспертным оценкам, к 2030 году вклад этого сектора в экономику страны составит 232 миллиарда фунтов стерлингов. Искусственный интеллект в стремительно стареющей стране рассматривают как естественный источник повышения производительности труда.

В Туманном Альбионе всерьез озаботились привлечением квалифицированных кадров, в том числе и "перекачкой мозгов" из других стран. 45 миллионов фунтов стерлингов будет выделено институту Алана Тьюринга на развитие программ PhD в "цифровых" отраслях, 406 миллионов планируется вложить в развитие программ математического, цифрового и технического образования, еще 64 миллиона - в создание национальной системы переподготовки кадров.

Стратегия Франции предполагает выделение льготных кредитов бизнесу на адаптацию в "цифровых" условиях хозяйствования. На эти цели уже выделено 719 миллионов евро. А чтобы поощрить предпринимателей вести научные исследования и внедрять новые разработки, планируются налоговые льготы.

По словам директора Института экономики роста Анастасии Алехнович, именно опыт Китая больше других подошел бы России при подготовке документа о стратегическом планировании (институт планирует представить его проект в марте). "Для равнения на Великобританию или Германию мы слишком отстали по показателю валового национального продукта на душу населения, а значит, нет смысла слепо копировать их модели развития, но надо их учитывать", - заявила Алехнович.