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06.02.2019 20:00
Рубрика: Происшествия

После драки не выпускают

Кокорин и Мамаев хотят на свободу
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
Тверской районный суд столицы рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста полузащитнику клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву и нападающему питерского "Зенита" Александру Кокорину. А также еще двум фигурантам уголовного дела, младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому. Они обвиняются в потасовках в Москве.

Суд продлил срок содержания в СИЗО всем фигурантам до 8 апреля. Следователь заявил в суде, что оснований для смягчения меры пресечения футболистам по-прежнему не усматривает.

Представитель следственного ведомства напомнил, что "фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжкого, совершенных умышленно и из корыстных побуждений, имеют обширные связи во властных структурах, значительное количество денежных средств".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Адвокат: Александру Кокорину грозит инвалидность

Таким образом, следует из ходатайства следствия, по-прежнему есть основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемые могут помешать расследованию или скрыться от правосудия.

Напомним, Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. В уголовном деле идет речь о двух драках. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской.

Адвокаты фигурантов настаивают на освобождении из-под стражи своих подзащитных. И предлагали выпустить их из СИЗО под залог.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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