Тверской районный суд столицы рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста полузащитнику клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву и нападающему питерского "Зенита" Александру Кокорину. А также еще двум фигурантам уголовного дела, младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому. Они обвиняются в потасовках в Москве.

Суд продлил срок содержания в СИЗО всем фигурантам до 8 апреля. Следователь заявил в суде, что оснований для смягчения меры пресечения футболистам по-прежнему не усматривает.

Представитель следственного ведомства напомнил, что "фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжкого, совершенных умышленно и из корыстных побуждений, имеют обширные связи во властных структурах, значительное количество денежных средств".

Таким образом, следует из ходатайства следствия, по-прежнему есть основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемые могут помешать расследованию или скрыться от правосудия.

Напомним, Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. В уголовном деле идет речь о двух драках. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской.

Адвокаты фигурантов настаивают на освобождении из-под стражи своих подзащитных. И предлагали выпустить их из СИЗО под залог.