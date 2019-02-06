Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов

За год оборот внешней торговли между Россией и Украиной вырос на 16,6 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Если в 2017 году оборот торговли составил 12,86 миллиарда долларов, то в 2018-м году уже 14,98 миллиарда. При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России в годовом отношении не изменилась и составила 2,2 процента.

В прошлом году Россия экспортировала в соседнее государство товары на 9,5 миллиарда долларов (годом ранее - 7,9 миллиарда). Импорт из Украины в Россию за год вырос с 4,9 до 5,5 миллиарда долларов.

Как ранее писала "Российская газета", в поставках России на Украину в денежном выражении в прошлом и позапрошлом году лидировали нефтепродукты, удобрения, пластмассовые изделия, продукция химпрома. Украина, в свою очередь, поставляла в Россию черные металлы, котлы, стальные трубы, железнодорожные локомотивы и вагоны. Страны также взаимно торгуют машинами и оборудованием.