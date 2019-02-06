В ходе поездки по странам Центральной Азии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Ашхабад, где встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и своим коллегой Рашидом Мередовым. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства выступил с лекцией в Институте международных отношений.

Как заявил Лавров после встречи с Бердымухамедовым, Ашхабад планирует достичь новых договоренностей с РФ в газовой сфере. "Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение ходом рассмотрения газовой проблематики с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договоренностей", - отметил глава российского МИД. В свою очередь министр иностранных дел Туркменистана заявил, что Ашхабад настроен также на расширение многопланового сотрудничества с Россией. "Мы намерены развивать многоплановое сотрудничество с Россией в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - подчеркнул Мередов.

В Ашхабаде с 2002 года работает российско-туркменская средняя школа имени А.С.Пушкина

На встречах Лаврова с руководством Туркменистана были подтверждены все договоренности, достигнутые в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ашхабад в 2017 году. "Не забывая о торговле, надо сконцентрировать внимание на совместной инвестиционной и инновационной деятельности, - сказал Лавров после переговоров с туркменским коллегой. - Хочу отметить, что туркменская сторона внимательно относится к сотрудничеству с российскими компаниями". Вообще же визит был "весьма и весьма полезным", заявил Лавров.

В местном Институте международных отношений Лаврова встретили аплодисментами. Министр прочел лекцию при полностью забитом зале: рассказал слушателям о международном положении, о выходе США из ДРСМД, о сирийском урегулировании, о создании глобального антитеррористического фронта. Также он подчеркнул важность нейтрального статуса Ашхабада и плодотворную работу на международной арене и в регионе. "Туркменистан прежде всего стремится создавать условия для диалога во всех переговорах, - сказал он. - Например, в этом ключе мы обсуждали ситуацию в Афганистане". По словам Лаврова, на встречах обсуждалась и проблема Аральского моря. Туркменистан предложил Международному фонду по спасению Арала принять Россию в качестве наблюдателя. "Если остальные члены фонда согласятся, мы с удовольствием поучаствуем в спасении Арала", - отметил он. Туркменистан - стратегический и торговый партнер России. Товарооборот между странами в январе-ноябре 2018 года составил 405,5 миллиона долларов. В Туркмении работают около 190 российских компаний. В России учатся более 28 тысяч студентов из Туркмении. Также в Ашхабаде с 2002 года действует российско-туркменская средняя школа им. Пушкина.

Между тем

Отвечая на вопросы учащихся Института международных отношений МИД Туркменистана Лавров рассказал, чем занимается во время отдыха . По его словам, это "спорт и общение с детьми, с внуками. У меня их трое уже, меня это всегда радует. И спорт - это то, что отвлекает от различных забот". "Как минимум раз в неделю играю в футбол, а летом люблю сплавляться в Сибири на плотах. Это отвлекает действительно. Ни о чем больше не думаешь, только выжить хочется", - добавил министр.