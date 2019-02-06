У "Ходячих мертвецов" может появиться спин-офф про Мэгги

Не исключено, что у Мэгги Ри (в девичестве - Грин), персонажа Лорен Коэн в постапокалиптической зомби-драме "Ходячих мертвецов", может появиться своей сериал-спинофф. Об этом пишет ScreenRant.

По словам актрисы, такие переговоры велись.

Напомним, что Мэгги влилась в состав шоу во втором сезоне как второстепенный персонаж и далее перенесла множество лишений и утрат - включая потери отца и мужа. В горестях и страданиях возмужав и став одним из лидеров и главных героев сериала.

Но в прошлом году стало известно, что персонаж Коэн выбывает из шоу после нынешнего, девятого сезона. Что страшно разочаровало поклонников.

По сюжету нового сезона, Мэгги пропадает, отправившись помогать новому сообществу. И как теперь дразнит актриса, это вполне может дать старт новой сюжетной линии, повествующей исключительно про Ри.

При этом Коэн уклоняется от более обстоятельных ответов, говоря, что пока никакой конкретики нет, и она сама не знает, что произойдет с ее персонажем.

В настоящее время Лорен Коэн занята в главной женской роли на комедийном боевике канала ABC "Виски Кавалье" (Whiskey Cavalier), посвященном непростому сотрудничеству агента ФБР Чейза (его сыграет Скотт Фоули, "Настоящая кровь", "Клиника") и агента ЦРУ Франчески Троубридж (Коэн).

Его премьера состоится 24 февраля.