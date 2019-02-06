В Аргентине нашли останки нового вида динозавров

Останки нового вида травоядных динозавров, использовавшего длинные шипы на спине для защиты от хищников, нашли в Аргентине. Речь идет о динозавре из семейства дикреозавридов, который получил название Bajadasaurus pronuspinax.

Как сообщает издательство El País, травоядный жил около 140 миллионов лет назад. Археологическая находка - скелет головы и шеи - была сделана на севере аргентинской Патагонии - в провинции Неукен.

Bajadasaurus pronuspinax - девятиметровый травоядный с большими 50-сантиметровыми загнутыми вперед шипами на спине и шее, а также 30-сантиметровыми зубами. Пока палеонтологи считают, что эти шипы использовались для защиты от хищников, терморегуляции и привлечения брачного партнера.

Останки Bajadasaurus pronuspinax найдены еще в 2013 году, однако подробности были обнародованы только сейчас.

Место находки не случайно - на территории Аргентины уже обнаружено более 200 различных динозавров, а сама провинция Неукен получила негласное прозвище "парка Юрского периода южного полушария".

