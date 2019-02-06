В мире
06.02.2019 14:40
Текст: Николай Грищенко

В Беларусь поставлена на вооружение РЛС пятого поколения

Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ

Белорусские военные получили на вооружение новейшую радиолокационную станцию пятого поколения "Противник-ГЕ". Радар, работающий в трехкоординатной системе, позволяет прикрыть воздушное пространство от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и авиационных ракет типа АСАМ.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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"Максимальная дальность действия РЛС довольно внушительна и составляет 450 километров. Она также распознает классы целей, осуществляет пеленгацию постановщиков активных помех, выдает информацию для зенитных ракетных войск и наведения авиации", - сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Высота просмотра воздушного пространства - до 200 километров, то есть "Противник" способен обнаружить низкоорбитальные спутники в ближнем космосе. Помимо трех координат (дальности, азимута и высоты) станция, определяет и четвертый параметр - радикальную скорость. Это позволяет компьютеру и расчету РЛС отсечь ложные цели.

Всего локатор сопровождает до 150 воздушных объектов, в том числе самолеты пятого поколения.

Радары станции могут работать при температуре от - 50 до + 50 градусов Цельсия, скорости ветра до 30 м/с и относительной влажности 98 процентов.

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