В Беларусь поставлена на вооружение РЛС пятого поколения

Белорусские военные получили на вооружение новейшую радиолокационную станцию пятого поколения "Противник-ГЕ". Радар, работающий в трехкоординатной системе, позволяет прикрыть воздушное пространство от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и авиационных ракет типа АСАМ.

"Максимальная дальность действия РЛС довольно внушительна и составляет 450 километров. Она также распознает классы целей, осуществляет пеленгацию постановщиков активных помех, выдает информацию для зенитных ракетных войск и наведения авиации", - сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Высота просмотра воздушного пространства - до 200 километров, то есть "Противник" способен обнаружить низкоорбитальные спутники в ближнем космосе. Помимо трех координат (дальности, азимута и высоты) станция, определяет и четвертый параметр - радикальную скорость. Это позволяет компьютеру и расчету РЛС отсечь ложные цели.

Всего локатор сопровождает до 150 воздушных объектов, в том числе самолеты пятого поколения.

Радары станции могут работать при температуре от - 50 до + 50 градусов Цельсия, скорости ветра до 30 м/с и относительной влажности 98 процентов.