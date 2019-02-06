В Босфоре застряли российские и казахстанские танкеры с нефтью

Около 55 танкеров застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. В этом числе есть российские и казахстанские суда, которые перевозили из портов Черного моря нефть в общем объеме 41 млн баррелей.

Как уточняет РИА Новости, обычно проходящие через Босфор и Дарданеллы ожидают своей очереди 5-6 дней, но сейчас это срок составляет 14-16 дней.

Причиной стали новые правила прохода судов через проливы, которые были приняты Турцией в сентябре 2018 года. С этого времени еще больше судов обязаны проходить проливы в сопровождении буксиров.

