В Бразилии банк ДНК преступников предложили дополнить биометрией

В бразильский парламент направлен комплексный законопроект по борьбе с преступностью, который среди прочего предусматривает расширение существующего банка ДНК преступников и будет включать их биометрические данные.

Законопроект был разработан по инициативе и под личным контролем министра юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержио Моро, который до назначения на высокую должность прославился на весь мир как судья, отправивший за решетку бывшего президента Бразилии Лулу да Силву.

Предусмотренные проектом закона меры значительно расширяют существующий в стране банк ДНК преступников. Сейчас туда направляется генетический материал лиц, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких деяний, а также улики с места преступлений. Хранилище данных теперь планируется дополнить биометрическими особенностями личности. Помимо отпечатков пальцев туда войдут биометрические фотографии лица осужденного, скан его радужной оболочки глаза и аудиозапись голоса.

Однако это не все запланированные изменения. В перечень лиц, чьи данные будут передаваться в этот банк, могут войти заключенные, осужденные за совершение умышленных преступлений. И весь этот архив персональной информации будет храниться в течение 20 лет после освобождения человека, либо уничтожаться, если его признали невиновным.

Базы данных ДНК уже на протяжении многих лет существуют в более чем 30 странах мира. Метод анализа генетических данных в криминалистической практике в настоящее время используют в России, Великобритании, Германии, Китае, Колумбии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Чили, Японии и других государствах.