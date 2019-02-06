В Евросоюзе еще больше вырос разрыв между бедными и богатыми

Разрыв между богатыми и бедными в Европейском союзе за последние 15 лет увеличился более чем на 70 процентов. По словам исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, "10 процентов наиболее бедных граждан ЕС стали беднее на 7 процентов, в то время как 10 процентов самых богатых европейцев увеличили свое состояние на 66 процентов". И это при том, что Евросоюз всегда ориентировался на обеспечение равных возможностей для своих граждан, отметила Георгиева.

Впрочем, эта тенденция наблюдается по всему миру. Впрочем, как отмечают историки, этот процесс часто прерывался из-за войн, восстаний и революций. Но относительно мирные последние десятилетия вернули процесс на прежние рельсы.

По данным международной гуманитарной организации "­Оксфам", за последние десять лет число миллиардеров в мире практически удвоилось. По итогам 2018 года их количество достигло 2208 человек. И этой группе людей принадлежит богатство на общую сумму 9,1 триллиона долларов (в прошлом году их состояние увеличилось на 762 миллиарда).

Двадцать шесть богатейших людей мира сегодня обладают таким же состоянием, как 3,8 миллиарда бедных (для сравнения, три года назад такой суммой располагали 62 человека). Три крупнейших богача США имеют столько же средств, сколько половина работающего населения страны (около 160 миллионов человек). А состояние владельца компании "Амазон" Джеффа Безоса, номера один в списке "Форбс", в 100 раз больше статьи бюджета Эфиопии, выделенной на здравоохранение.