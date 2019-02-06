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Рубрика: В мире

В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов

Текст: Юрий Когалов

Правительство Испании потребовало от местных властей убрать с улиц городов все, что напоминало бы о франкистском режиме. Министерство юстиции направило письма в 656 муниципалитетов с призывом переименовать объекты, носящие имена видных деятелей периода диктатуры. Отказ может повлечь за собой отмену государственных субсидий.

На родине Франко демонтировали испанского диктатора

На сегодняшний день в Испании 1171 улица или площадь названы в честь политиков или военных того времени. Больше всего "пережитков прошлого" обнаружилось в Кастилии-и-Леоне (258) и Кастилии-Ла-Манче (124), двух центральных регионов пиренейского королевства, занимающих около трети территории страны.

В Испании уничтожают памятники франкизму

В письмах отмечается, что закон "Об исторической памяти" обязывает все государственные администрации принимать надлежащие меры для изъятия тех памятников, которые восхваляют Гражданскую войну 1936-1939 годов, и переименования мест, связанных с правлением Франсиско Франко. Хотя закон был принят в 2007 году, местные власти не спешат его воплощать в жизнь.

Напомним, в настоящее время в Испании решается судьба останков диктатора: останутся ли они в мемориальном комплексе "Долина павших" или будут перезахоронены в ином месте. Правительство социалистов, пришедшее к власти в прошлом году, еще летом хотело поставить точку в этом вопросе, однако из-за юридических нюансов процесс затянулся на неопределенный срок.

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