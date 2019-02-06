Меры по обеспечению безопасности в сфере недропользования стали темой заседания Совбеза республики. Руководство страны встревожила ситуация вокруг разработки месторождений.

- К сожалению, вопросам обеспечения безопасности в этой сфере не уделялось соответствующее внимание, - заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. - Напротив, она постепенно выводилась из-под контроля государства. В результате в настоящее время в отраслях горнорудной промышленности и недропользования накопились немалые проблемы.

Одной из главных проблем глава республики назвал коррупцию. Она, по словам президента КР, глубоко проникла в некоторые госорганы и лицензионно-разрешительную систему. В качестве примера Сооронбай Жээнбеков привел скандалы вокруг госкомитета, ведающего вопросами недропользования. В период с 2009 по 2018 годы пять председателей этой структуры обвинялись в должностных и коррупционных преступлениях. А в целом сотрудники ведомства становились фигурантами уголовных дел около сотни раз.

- Коррумпированные чиновники отпугивают честных инвесторов, - сказал президент КР. - Крупные бизнесмены не хотят портить репутацию, связываясь с ними.

Коррупция, на взгляд Сооронбая Жээнбекова, привела к тому, что в республике стали буквально торговать лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых. Количество таких документов растет, однако на деле осваивается лишь несколько месторождений. Глава республики объясняет это тем, что в отрасли процветала обыкновенная спекуляция лицензиями.

- За годы независимости всего была выдана 2571 лицензия на право пользования недрами, - напомнил президент Киргизии. - Нашедшие лазейку по коррупционным схемам получали документы, затем продавали их по спекулятивным ценам либо держали у себя, чтобы впоследствии сбыть дороже.

- Лицензии в некоторых случаях превратились в товар, - подтвердил генпрокурор республики Откурбек Джамшитов. - За последние пять лет количество перерегистраций компаний, открытых в горнодобывающей отрасли, выросло в восемь раз. Это и позволяет недобросовестным предпринимателям удерживать лицензии, чтобы затем перепродать по более высокой цене.

Коррупционные сделки и чехарда с разрешительными документами, по мнению руководства страны, приводят к росту протестных настроений в регионах, что время от времени выливается в беспорядки, как это произошло в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области КР. В апреле прошлого года местные жители пытались разгромить золотодобывающее предприятие и подожгли несколько строящихся объектов частной компании.

- Местная власть во многих случаях остается в неведении, какому инвестору выдана лицензия на разработку месторождения, - отметил президент КР. - В результате в регионах не могут не только проводить разъяснительную работу среди населения, но и зачастую даже построить деловые отношения с инвестором, который собирается вложить средства в развитие. Это отрицательно влияет и на инвестиционный климат, и на настроения местного населения.

В правительстве однако заверили, что нашли способ гасить конфликты между инвесторами и жителями сел, расположенных рядом с месторождениями. Как утверждает премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, горнорудные компании впредь обяжут составлять трехсторонние договоры с сельскими администрациями и населением. Со своей стороны, власти обещают обеспечить на местах правопорядок.

- Нам известно, что в этих столкновениях есть заинтересованные лица, - подчеркнул глава правительства. - Среди них и политики, и чиновники, и другие организаторы.

Президент Киргизии, в свою очередь, убежден, что протестные настроения на местах можно погасить, если обеспечить государственное участие в освоении недр и повысить налоги для горнодобывающих компаний.

- В некоторых странах налоги в горнодобывающей отрасли составляют от 15 до 50 процентов, а у нас эта нагрузка в среднем составляет всего лишь 8-10, привел цифры он. - При этом, многие компании их не платят. Конечно же, такое положение дел надо менять. Государство также должно участвовать в проектах по освоению месторождений. Надо разработать соответствующий закон, согласно которому госдолей в горнодобывающих компаниях будут управлять местные органы власти. Вот тогда и местные жители будут заинтересованы в стабильной работе того или иного проекта.

Правительство предлагает пойти еще дальше. "Мы можем создать государственную горнодобывающую компанию, - заявил премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. - Открыть ее можно на базе "Кыргызалтына" (концерна, созданного государством для поддержания производства действующих предприятий и реализации новых проектов по добыче золота. - Прим. ред.) Если мы создадим госкомпанию, выдача лицензий в той форме, которая была ранее, прекратится".