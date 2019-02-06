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Рубрика: В мире

Зерно надежды

В стране планируют возродить семеноводческую отрасль
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 25(7783)
Для возрождения семеноводства нужен комплексный подход, единичными мерами ничего не решить. Фото: Влад Ушаков Для возрождения семеноводства нужен комплексный подход, единичными мерами ничего не решить. Фото: Влад Ушаков
Для возрождения семеноводства нужен комплексный подход, единичными мерами ничего не решить. Фото: Влад Ушаков
Государство окажет поддержку фермерским хозяйствам, специализирующимся на производстве семенного материала. Парламент страны одобрил законопроект о внесении изменений в закон о семенах. Документ направлен на подпись президенту Киргизии.

Неурожай в головах

Как признают парламентарии и представители министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности КР, положение семеноводческой отрасли в республике дошло до критической точки. По словам заместителя главы минсельхоза Жаныбека Керималиева, дефицит семян по разным видам сельхозкультур составляет от пяти до 50 процентов. В стране производится лишь 20 тысяч тонн посадочного материала, что покрывает только 30 процентов от потребности. Остальное импортируется.

Фото: Влад Ушаков
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- На моей памяти это не первая попытка реанимировать семеноводческую отрасль, - рассказал "РГ" бывший главный агроном колхоза имени Кирова Олег Сивцов. - Пока не могу с уверенностью сказать, насколько это перспективно. Все будет зависеть от многих факторов. В советские время семеноводство начиналось с научных разработок. Были научно-исследовательские институты - земледелия, пастбищ и кормов и другие. Ученые занимались выведением новых сортов семян, потом их высаживали в питомники. После полученный урожай проходил испытания в специальной лаборатории "Госсортсеть", которая давала заключение, перспективна ли для выращивания в определенной области Киргизии выведенная культура. Затем семена отправляли в экспериментальные хозяйства, которые, в свою очередь, производили элиту и суперэлиту, а только потом материал распространяли по колхозам и совхозам. Я как агроном знал, сколько семян той или иной культуры у нас производится, кому их надо продать и по какой цене. Заявки делались заранее. Вот если прежний порядок вернут, то, конечно, отрасль начнет подниматься с колен.

По словам специалиста-семеновода Николая Трусова, в советское время в каждом районе страны также работали семенные инспекции. В их функции входил контроль качества семян, чтобы негодный посадочный материал не попадал в почву.

- Раздать землю людям - это полдела. Если у человека нет знаний, как ее обрабатывать, ничего хорошего не получится, - сказал эксперт. - Был случай в начале 90-х годов, когда крестьянам выдали озимую пшеницу, а они ее посеяли как яровую. В результате - неурожай. Была бы семенная инспекция, этого бы не случилось. Так что, кроме наличия земли и посадочного материала, необходимы кадры. Чтобы возродить семеноводство, нужен комплексный подход, единичными мерами ничего не решить.

В поисках баланса

В числе основных причин застоя в семеноводческой отрасли аграрии называют перепроизводство сельхозпродукции на внутреннем рынке и трудности с ее сбытом. Пример тому - ситуация, которая сложилась осенью 2018 года, когда земледельцы, понадеявшись на экспорт картофеля в Узбекистан, так и не смогли продать свой урожай в соседнюю республику. Реализовывать его пришлось на местном рынке за копейки.

Фото: Влад Ушаков
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- Фермеры подчас не могут покрыть затраты на выращивание урожая, так что о приобретении элитных сортов семян даже думать не приходится, - объяснил кандидат экономических наук Эсен Алдаяров. - Да и кредитовать семеноводческую отрасль проблематично. Коммерческие банки на эти цели дают ссуды неохотно. Сегодня наш рынок наполнен семенами различных нерайонированных сортов овощных культур. Происходит это в результате частных поставок фирмами, а также самими земледельцами, причем не всегда легально. Вопрос в том, какой они дадут урожай.

Экспорт в минусе

Раньше ежегодно семеноводческие хозяйства республики обеспечивали земледельцев Казахстана, Узбекистана и Таджикистана высококачественными семенами картофеля, клевера и люцерны. В 2018-м Киргизия, по словам депутата Аалы Карашева, отправила на экспорт всего 25 килограммов семян.

- Это настолько смешная цифра, что ее озвучивать стыдно, - признался народный избранник. - Семеноводство должно быть в числе первых, а мы сегодня не можем даже свою потребность покрыть. Семена сахарной свеклы завозим из европейских стран - Германии, Франции, кукурузы - из Китая, оттуда же и семена хлопка, да еще в основном контрабандным путем.

Фото: Архив Муратбека Исмаилова
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Одобренный парламентариями законопроект, кроме финансовой помощи хозяйствам, коих в республике 109, предусматривает меры, которые, по мнению депутатов, смогут помочь возродиться семеноводческой отрасли. В их числе - научное обеспечение и предоставление гермоплазмы (субстанции, ответственной за передачу наследственности) культур для селекционной работы, современная упаковка и маркировка произведенного посадочного материала.

Кроме того, минсельхоз КР планирует наладить сотрудничество с международными донорскими исследовательскими центрами, а также развивать информационное обслуживание фермеров и проводить семинары и тренинги по передовым технологиям возделывания овощных культур, менеджменту и маркетингу.

Мнение

Туратбек Усубев, руководитель сельскохозяйственного комплекса

Семеноводством сегодня сложно заниматься, хотя это и прибыльное дело. Семена всегда значительно дороже, чем, к примеру, фуражное или продуктовое зерно. Однако для того чтобы серьезно подойти к выведению опытных образцов, необходима гигантская коллекция как отечественных, так и зарубежных наработок. На их основе разрабатываются новые виды той или иной культуры необходимого качества. Есть ли такая в Киргизии, я сказать не могу. Одно время предлагали такие сорта пшеницы, как "Ала-Тоо" и "Краснооктябрьский", но их мало кто брал. Ведь то разработки 60-70 годов прошлого столетия. Сейчас появились новые сорта и гибриды.

Мало создать коллекцию, нужно ездить на международные семинары, участвовать в выставках, производить обмен посевным посадочным материалом. У нас же этим практически никто не занимается. Так что говорить о том, что мы сможем сегодня получить конкурентоспособные семена, просто смешно.

Справка "РГ"

Потребность в семенах в 2018 году в КР составляла 33 тысячи 606 тонн. Из них 31 тысяча 84 тонн - семена пшеницы, 2,5 тысячи - ячменя.

В мире экс-СССР Киргизия
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