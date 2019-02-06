Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) КР предложило изменить статус государственного природного заповедника "Дашман" в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области КР. Природный объект может стать национальным природным парком. Против этого выступают республиканские экологи.

Скот уничтожает растения

В госагентстве свою инициативу объясняют необходимостью разрешения конфликтной ситуации в айыльных округах Арстанбап, Кызыл-Ункур и Могол, возникшей после того, как "Дашман" стал заповедником. В 2012 году ученые Национальной академии наук КР провели исследование и выяснили, что уникальный орехоплодовый лес нуждается в защите. В основном от местных жителей, которые пасли там скот, уничтожая таким образом эндемичные растения, и вырубали многолетние деревья.

Так семь лет назад "Дашман" стал государственным природным заповедником (ГПЗ) площадью около 8000 гектаров. Согласно республиканскому законодательству, ГПЗ представляет собой "особо охраняемую природную территорию со статусом научного учреждения, целью деятельности которого является сохранение растительного и животного мира, уникальных экологических систем и их восстановление".

На ней запрещается создание поселений; предоставление участков под охотничьи угодья, организация охотничьих хозяйств; строительство, размещение и эксплуатация производственных объектов; разведка и разработка полезных ископаемых; все виды рубок, кроме выборочно-санитарных по согласованию с научными учреждениями; вселение (акклиматизация) новых видов растений и животных; другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экосистему в целом.

Чтобы могли спокойно собирать

Конфликтная ситуация, как полагают в ГАООСиЛХ, заключается в том, что местные жители после присвоения "Дашману" статуса заповедника больше не могут вести на его территории хозяйственную деятельность. Например, собирать орехи для их последующей продажи или пасти скот. "Это негативно сказывается на их социально-экономическом положении", - утверждают в ведомстве.

В парламенте КР чиновников поддерживают. По словам депутата Мирлана Бакирова, не раз с 2014 года выступавшего за смену статуса "Дашмана", это разумная инициатива. "Я предлагаю часть заповедника сделать природным парком, чтобы местные жители могли спокойно собирать там орехи и торговать ими. Сегодня в ближайших селах люди сидят без работы. Раньше лес помогал им выжить. А теперь между сельчанами и лесничими вспыхивают скандалы", - сказал он. Либо, как отмечает парламентарий, правительство должно выплачивать местным жителям компенсацию. Потому что по его вине, объяснил Мирлан Бакиров, они "потеряли солидную прибавку к семейному бюджету".

Депутат уверен, что в случае изменения статуса "Дашмана" с заповедника на природный парк вырубка деревьев не начнется. "Она запрещена в парках. Разрешен сбор ягод, грибов и других даров леса", - подчеркнул народный избранник.

Перестанут бояться

Но с Мирланом Бакировым категорически не согласны независимые экологи. По их мнению, речь нужно вести не о смене статуса, а об ужесточении ответственности за ведение хозяйственной деятельности на территории заповедника. "Сельчане, к сожалению, все равно пасут скот, собирают орехи в "Дашмане". Но пока они это делают, так сказать, с оглядкой. Потому что рискуют быть пойманными. А когда заповедник станет парком, им бояться будет нечего. И скоро республика лишится уникального леса", - объяснил в беседе с корреспондентом "РГ" экоактивист Влад Ушаков.

По мнению известного республиканского эколога Эмиля Шукурова, из-за того, что местные жители продолжают пасти скот в реликтовых ореховых лесах, в них не происходит естественного обновления. "Так было прежде, так продолжается в наши дни. Ситуация только ухудшается. Леса как цельной системы нет. Есть только деревья. Это катастрофа, которая не просто надвигается. Она уже здесь, уже происходит", - сказал эксперт.

Слово - учеными

Интересно, что летом 2017 года в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР говорили, что определяющим при вынесении решения о смене статуса "Дашмана" будет заключение ученых Национальной академии наук. Тогда, по словам вице-президента НАН, биолога Биймырзы Токторалиева, ответ чиновникам должна была дать специальная комиссия.

- Лично я против того, чтобы менять статус. Давайте это сделаем, и народ сразу пойдет рубить лес, пасти скот. А что оставим будущим поколениям? Ведь этот лес просто необходим, чтобы в регионе сохранялся чистый воздух, чистая окружающая среда, - говорил ученый.

Уже через полтора года госагентство выставило на общественное обсуждение проект правительственного постановления об изменении статуса "Дашмана". Означает ли это, что чиновники получили положительное заключение от ученых?

- Моего мнения никто не спросил. Я по-прежнему категорически против, как и многие мои коллеги, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" Биймырза Токторалиев.

В справке-обосновании госагентства в то же время сказано, что изменение статуса "Дашмана" позволит не только снять конфликтную ситуацию в регионе, но и создать условия для развития туристической и рекреационной деятельности, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния местного населения.

Мнение

Болотбек Тагаев, координатор организации по защите окружающей среды "Фауна энд Флора ИНтернешнл" в КР

Леса Арстанбапской долины находятся в критическом экологическом состоянии из-за высокого антропогенного воздействия, ведь эта долина - самое густонаселенное место в орехоплодовых лесах республики. Из-за выпаса скота, заготовки дров и сбора плодов их естественный прирост остановился. К ухудшению состояния, кроме антропогенного воздействия, приводят и естественные процессы - изменение климата, к примеру.