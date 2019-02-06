Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал принять безотлагательные и реальные меры для улучшения инвестиционного и делового климата. По его словам, некоторые перспективные проекты не реализуются в течение ряда лет, тогда как развитие республики требует частных капиталовложений.

- Основной проблемой при привлечении средств в экономику страны является отсутствие готовых инвестиционных проектов, - полагает глава Киргизии. - Особое внимание необходимо обратить на вопросы их сопровождения и защиты. В случае неправомерного вмешательства правоохранительных и иных госорганов в работу предприятий нужно незамедлительно информировать руководство страны.

Обратить внимание на состояние инвестиционного климата руководство КР было вынуждено в связи с досадными обстоятельствами. В течение последних месяцев в Киргизии сокращается объем частных капиталовложений в экономику и средств, поступающих от основных стран-партнеров, включая Китай, еще недавно активно финансировавший инфраструктурные проекты в стране.

На что требуются деньги?

Политическое руководство Киргизии на протяжении многих лет обозначает несколько ключевых направлений, инвестиции в которые имеют особую важность для развития республики. Это переработка сельхозпродукции, промышленность, энергетика, туризм и горнодобывающая промышленность. По словам заведующего отделом привлечения и сопровождения инвестиций Агентства по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) КР Нурадила Баясова, ведомство разрабатывает 21 проект общей стоимостью около двух миллиардов долларов. Но в обозримой перспективе предполагается привлечь более скромные капиталовложения - на сумму около 83,5 миллиона долларов.

В 2018 году в Киргизии запустили девять инвестиционных проектов стоимостью 28,2 миллиона долларов. "Благодаря этому в республике создали около 400 новых рабочих мест, - утверждает директор агентства Адилбек уулу Шумкарбек. - Новые субъекты экономики внесли в бюджет порядка трех миллионов сомов в виде налогов. В следующие годы мы ждем от них более весомой отдачи".

Чаще всего, согласно данным агентства, в Киргизию в течение последнего года инвестировали деловые круги из Китая. На их долю пришлось 35 процентов поступивших средств. Часть проектов на территории КР решили реализовать бизнесмены из Узбекистана. "Когда мы вошли в Евразийский союз, предприниматели из той же КНР стали ясно понимать, что наша республика может стать хорошей площадкой для производства экспортной продукции", - поясняет Адилбек уулу Шумкарбек.

Тем не менее в последнее время, по его признанию, прямые инвестиции из Китая значительно сократились. В 2015 году, согласно оценкам агентства, КНР вложила в проекты на территории Киргизии около полумиллиарда долларов. Однако уже через несколько лет сумма уменьшилась до 120 миллионов. Схожая ситуация и с инвесторами из других стран.

Почему сокращаются вложения

В случае с Китаем, по мнению директора агентства, снижение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Киргизии вызвано внутренними причинами. В Поднебесной пересмотрели механизмы регулирования финансового сектора, затруднив возможность получения займов в банках для предпринимателей, нуждающихся в кредитах до 10 миллионов долларов.

В целом основной причиной снижения объема капиталовложений в экономику страны в агентстве называют негативное отношение к инвесторам со стороны местного населения. Некоторые предприниматели сталкиваются с нападками или давлением, другие даже не могут приступить к реализации того или иного проекта по нескольку лет. В результате компании сворачивают свою деятельность и принимают решение об уходе.

- Инвесторы остаются один на один со своими проблемами и бездействием органов местного самоуправления, - поясняет вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова. - Зачастую разъяснительная работа с населением ведется формально, для отчетности. Сельчане не понимают, кто пришел на их землю, с какой целью, на сколько лет и какую выгоду от этого получат как жители окрестных населенных пунктов, так и их бюджеты. А ведь привлечь серьезных инвесторов - задача не одного дня. Частные вложения приходят туда, где тихо и спокойно, где никто не мешает работать и не создает искусственные барьеры.

Многих иностранных инвесторов отпугивает отсутствие четких гарантий и перспектив. Особенно это касается крупных проектов - от горной добычи до многострадальной энергетики. К примеру, к строительству Верхненарынского каскада ГЭС, по утверждению представителей АПЗИ, интерес проявляют деловые круги Испании, Китая и США, однако они сомневаются в целесообразности вложений, пока власти не определили, по каким тарифам и куда будет продаваться выработанная энергия.

- С другой стороны, тенденция к снижению прямых иностранных инвестиций наблюдается во всем мире, - объясняет Адилбек уулу Шумкарбек. - В развитых странах объем ПИИ сократился на 35-37, а в государствах с переходной экономикой, таких, как Киргизия, - на 23 процента.

Другие форматы

- Сотрудники агентства проводят работу по точечному поиску инвесторов и устанавливают контакты напрямую, обмениваются мнениями о том, как совместно реализовывать проекты, - объясняет заведующий отделом привлечения и сопровождения инвестиций АПЗИ КР Нурадил Баясов. - В течение года мы проводим порядка пяти инвестиционных форумов. Мы видим, что информирование в условиях глобальной конкуренции имеет особое значение.

Однако, возможно, более привлекательным для инвесторов станет формат государственно-частного партнерства (ГЧП). В его рамках в Киргизии реализуется 15 проектов на сумму около 165 миллионов долларов. ГЧП стало удобным для предпринимателей, готовых инвестировать в транспортную или социальную сферы и даже в объекты здравоохранения.

- Первый проект в рамках государственно-частного партнерства мы запустили в 2018 году, - отмечает завотделом по ГЧП агентства Данияр Абдылдаев. - Проект - центр гемодиализа - был инициирован минздравом. В его рамках планируется открытие четырех объектов в крупных городах страны.

Четыре проекта в формате ГЧП сегодня реализуются в сфере транспорта, три - медицины, два - туризма и спорта. Есть, по словам Данияра Абдылдаева, поддержанные бизнесом инициативы в сфере образования и страхования. В рамках государственно-частного партнерства поддержку деловых кругов нашла даже такая инициатива, как реконструкция одного из кинотеатров.

- ГЧП в республике - новый механизм, и, конечно же, нам еще нужно проводить разъяснительную работу в регионах, в государственных и частных структурах, - признается завотделом агентства.

Кстати



В Агентстве по продвижению и защите инвестиций Киргизии полагают, что, помимо крупных проектов, деловые круги могут обратить внимание на экспортные возможности республики. Перспективными направлениями для ПИИ, к примеру, могут стать промышленное выведение и продажа за рубеж медоносных пчел, производство непрерывного базальтового волокна, IT-технологии.